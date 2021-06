Det er her mellem Vesterbro og Overdrevsvej, at udstykningen er placeret, og de mange nye boliger vil skyde op. Kortgrafik: Stevns Kommune

Over 100 nye boliger på vej i ny udstykning i købstaden

Stevns - 20. juni 2021 kl. 05:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

101 nye boliger. 11 vinkelrækkehuse, 36 rækkehuse i varierende størrelse, otte boliger som dobbelthuse samt 40 boliger som gårde med bofællesskaber. Det er fremlagt som et såkaldt skitseprojekt i en ansøgning til Stevns Kommune. Og et enigt planudvalg har i den sammenhæng netop nikket godkendende til at sætte en lokalplanproces i gang for området mellem Overdrevsvej og Agerhøjudstykningen. Et område på i alt 55.100 kvadratmeter, som ligger forholdsvis tæt på bymidte og stationen i Store Heddinge.

- Området er udlagt til bebyggelse i kommuneplanen, og nu får vi så en henvendelse om et konkret projekt med over 100 boliger. Det er rigtigt mange, og en glædelig nyhed, siger Flemming Petersen (V), der er formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget i Stevns Kommune efter et enigt udvalg har bestemt at sætte gang i lokalplanlægningen.

Ny lokalplanlægger Lokalplanarbejdet igangsættes dog først ved ansættelse af ny lokalplanlægger.

- Jeg ved, der er fundet en ny, men vedkommende skal lige starte, lyder det fra formanden.

Midt i lokalplanprocessen skal der afholdes et såkaldt for-borgermøde, hvor projektet vil blive fremlagt, og interesserede kan stille spørgsmål, inden høringsfristen udløber. Men da der endnu ikke er sat endelig dato for processens start, er der heller ikke truffet beslutning om, hvornår dette borgermøde blive afviklet.

Ansøgningen, som det rådgivende landinspektørfirma LE34 har fremsendt på vegne af en kommende ejer, skal alene ses som et tidligt skitseudkast, der giver en idé om hvilket type boligområde, der ønskes at lokalplanlægge for.

Antal boliger, typer af boliger udformning og arkitektur samt disponering af området, friarealer, forsinkelses-bassiner veje og stier vil først blive rettet til i perioden efter lokalplanen er politisk igangsat, lyder det i henvendelsen fra Danmarks største landinspektørfirma.

»Der er indgået aftale om køb om en del af matriklen, og den kommende ejer er i dialog med ejere af resten af matriklen om udvikling eller salg af den del. Der ansøges derfor om, at lokalplanlægningen for området igangsættes,« lyder det i ansøgningen fra LE34 til Stevns Kommune.

Ifølge opstartsskemaet for en ny lokalplan er det Repa Huset ApS, der er den nye ejer.

Lokale ansøgere Det er et selskab, som ifølge det centrale virksomhedsregister (cvr, red.) er stiftet 7. april i år af Patrick Tommy Nielsen og Jørgen René Kristensen, som hver ejer en halvpart igennem de to holdingselskaber PTN Holding Aps og RK Stevns Holding ApS.

Jørgen René Kristensen, der også ejer Stevns El-Service A/S, står registreret som administrerende direktør af det nystartede RePa Huset, som også har fået tilføjet binavnet Lillebo Aps i cvr.