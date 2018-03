Steen S. Hansen er villig til i en overgangsfase at give afkald på de direkte tog mellem Stevns-Faxe og Roskilde og lade passagererne skifte på perronen i Køge.

Otte krav fra Stevns til jernbaneplanen

Stevns - 03. marts 2018

15 minutters drift

Stevns Kommune ønsker at fastholde den nuværende 15 minutters drift mellem Hårlev og Køge. Trafikplanen lægger op til 30 minutters-drift. Stevns Kommune vurderer, at man kun kan øge passagertallet i den kollektive trafik ved at fastholde 15 minutters drift. Ved 30 minutters drift vil tallet falde.

Max. fem minutter i Køge

Stevns Kommune ønsker en skiftetid mellem togene i Køge på maksimalt fem minutter mellem Østbanen og togene mod København og Næstved.

Togene skal krydse i Køge

Trafikplanen lægger op til, at togene mellem Næstved og København krydser på Haslev Station, og der er ikke nævnt et nordligere samlingspunkt. Stevns Kommune foreslår, at Køge Station også bliver samlingspunkt, da der her er adgang til lokaltog, S-tog, regionaltog og bybusser.

Stevns Kommune foreslår desuden at etablere yderligere en perron på Køge Station, så man kan afvikle to samtidige regionaltog og lokaltog, da det er en forudsætning for en sammenhængende køreplan i fremtiden.

Flere skal køre kollektivt

Der er et stort potentiale i at flytte pendlere fra den lokale trafik videre over i den regionale, kollektive trafik. Derfor bør dette potentiale indgå i Trafikplanen.

Stevns Kommune vurderer, at 30-35.000 borgere i Stevns og Faxe kommuner kan blive fremtidige brugere af den kollektive trafik.

Gennemkørende tog

Trafikplanen lægger op til, at toget skal standse ved alle stationer mellem Nivå-København-Køge-Næstved. Stevns Kommune ønsker, at toget skal standse ved færre stationer, da en længere rejsetid vil svække udviklingspotentialet.

Skifte på Ny Ellebjerg

Stevns Kommune er positiv over for den foreslåede mulighed for omstigning i Ny Ellebjerg til tog mod Kastrup.

Dobbeltspor ved Køge

Trafikplanen omtaler flere steder strækningen mellem Køge og Køge Nord som en flaskehals, fordi strækningen kun har ét spor. Dette finder Stevns Kommune, ikke er holdbart og foreslår strækningen udvidet med et spor i kommende projekter.

Længere perron i Ølby

Stevns Kommune foreslår at forlænge perronerne på Ølby Station for at gøre køreplanen mere robust - f.eks. i forbindelse med forsinkelser.