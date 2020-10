Otte elever smittet med corona på Hotherskolen

Nogle af eleverne har også mindre søskende på skolen, der i løbet af ugen har været hjemsendt. Men alle har kunnet fremvise en negativ test og er kommet tilbage til skolen, forklarer skoleleder René Tuekær, da DAGBLADET kontakter ham for at følge op på den nuværende situation på Hotherkskolen.

Alle 10 lærere, som er tilknyttet afdelingen er vendt tilbage til Hotherskolen, da de har kunnet fremvise negative test, og de kan dermed indgå i dagligdagen på skolen ud over at fjernundervise eleverne på niende årgang.

- Alle forældre har vist utrolig samarbejdsvilje i den givne situation. Og jeg synes vi har fået inddæmmet smitterisikoen godt med de tiltag, vi har lavet. Og så kommer efterårsferien jo rigtig belejligt for alle parter, så vi forhåbentligt kan starte på en frisk efter ferien, siger René Tuekær, der opfordrer alle til at henvende sig til skolen, hvis nogen i løbet af ferien bliver testet positiv:

- Vi ved endnu ikke hvornår og hvem, der først har været smittet af eleverne, og hvordan det har spredt sig mellem dem. Vi ved kun, hvem der først er blevet konstateret positiv for Covid-19, men hvordan en decideret smittesporing, har vi ikke været i stand til at formulere. Og så kan vi jo også konstatere, at det går hurtigt med at sprede smitten, siger Rene Tuekær til DAGBLADET.