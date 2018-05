Den nuværende direktør for Østsjællands Museum kan slet ikke lade være med at dyrke sin store passion for Vitus Bering, efter han personligt var med til at grave den store opdagelsesrejsende ud tilbage i 1991. Foto: Henrik Fisker

Orla er ekspert i stor DR-dokumentar efter sensasionelt fund

Det er 17 år siden. En kold februardag i 1991 fik Horsens Museum uventet besøg fra det daværende Sovjetunionen. Her sad blandt andre arkæolog Orla Madsen, der i dag er bedre kendt som direktør for Østsjællands Museum.

I disse uger kaster den nuværende direktør glans over sit museum ved at medvirke i en DR-dokumentar, hvor han optræder som én af de førende eksperter i udsendelsen, der over seks afsnit forsøger at afdække historien om Ruslands og én af verdenshistoriens største opdagelsesrejsende: Vitus Bering. DAGBLADET har derfor kontaktet Orla Madsen for at høre lidt mere om hans store passion, der stadig bliver dyrket ved siden af direktør-jobbet, der nu har ført ham til Stevns og Faxe.