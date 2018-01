Optræk til en ny Aktiv Sommer

Derfor indkaldes nye forslag til aktiviteter for skolebørn med sommerferie. Det kan ske frem til 31. marts, som i år er påskelørdag, ved at udfylde tilmeldingsblanketten på www.stevns.dk. Men der er også mulighed for at møde op på kommunens informationsmøde, der holdes mandag 12. februar kl. 17.30 i rådssalen i Store Heddinge. Her beder Kultur & Fritid om tilmelding senest mandag 5. februar via mail til tinamads@stevns.dk. Her kan man også stille eventuelle spørgsmål om, hvordan man som udbyder tilmelder sig Aktiv Sommer.