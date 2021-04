Optimistisk S går til valg på en politisk styret kommune

Der var bred opbakning blandt deltagerne i lørdagens socialdemokratiske generalforsamling til partiets borgmesterkandidat Henning Urban Dam og det hold, som har sagt ja til at stille op for partiet til efterårets kommunevalg. Optimismen og troen på, at det denne gang vil lykkes at erobre borgmesterkontoret, var til stede i en række indlæg, men det blev samtidig understreget flere gange, at det kræver en stor indsats at mobilisere så mange vælgere, at det kan give flertal i den nye kommunalbestyrelse.