Optakt til valg af nye menighedsråd

stevns: Første søndag i advent - i år 29. november - indledes kirkeåret og dermed også den fire-årige funktionsperiode for folkekirkens menighedsråd. Men inden da skal der holdes valg i samtlige kirkesogne i landet, hvor traditionen dog foreskriver, at det langt de fleste steder foregår ved fredsvalg.

Opstillingsmøderne er i provstiet placeret i dagene: 9.-11. juni, dvs. umiddelbart efter, at forsamlingsforbuddet i forbindelse med coronakrisen ventes at blive hævet fra de nuværende 10 personer til et sted mellem 30 og 50 personer. Provst Erhard Schulte Westenberg forventer på den baggrund ikke, at møderækken løber ind i formelle problemer i forhold til antal mødedeltagere.