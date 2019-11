Opposition vil ikke godkende Kommunalbestyrelsens officielle mødereferat af punkt om Ådals Mark

Klokken 16.51 blev der således sendt en indsigelse over for to punkter på dagsordenen til kommunaldirektør Per Røner og borgmester Anette Mortensen (V). Begge indsigelser vedrører udviklingsplanen for Strøby Egede og ikke mindst perspektivområdet ved Ådals Mark. Afsenderen var en samlet opposition - det vil Nyt Stevns, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Forvirringen over, hvad der egentlig blev stemt om i forbindelse med afstemningen i sagen om udviklingsplanen for Strøby Egede, blev ikke mindre, da mødereferatet fra Kommunalbestyrelsen møde blev udsendt torsdag klokken 11.52.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her