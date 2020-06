Se billedserie Der er stadig plads, da man nu må være op til 50 ved arrangementet på De Vilde Blomsters Dag. Privatfoto

Oplev ådalens vilde blomster på søndag

Stevns - 12. juni 2020 kl. 20:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tag ud og se på vilde planter søndag den 14.juni klokken 14 på Elbækengen ved Tryggevælde å. Denne dag afholder Dansk Botanisk Forening, DN-Stevns, Tryggevælde Ådals Bevarelse og Stevns kommune et arrangement.

De Vilde Blomsters Dag finder i år sted for 33. gang i træk med masser af ture over hele landet.

Engene omkring Tryggevælde Å rummer en enestående flora. Den mest spændende og artsrigeste er engen skråt overfor Elbæk mejeri, som nu er ejet af Danmark Naturfond. Det betyder, at engen fremover er offentlig tilgængelig, og vi vil derfor benytte lejligheden til at invitere til en botanisk tur på engen her på de vilde blomsters dag.

Der vil være et væld af spændende planter at se på her i foråret. Både på den lidt tørre del af engen og i det fugtige tuekær, hvor vi finder de små engplanter, som vild hør, vibefedt, engtroldurt.

Selv om det er for tidligt at finde pukkellæben, så er der masser af blomstrende maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt, der netop på Elbækengen udviser den største variation i farver og vækst.

Et spændende sted, men i år er der blødt mellem tuerne, så gummistøvler er nødvendigt for at få en rigtig god oplevelse.

For de fugleinteresserede kan man også være heldige at se rørhøgen, hvoraf der er et par dernede, eller musvågen og forhåbentlig et par viber eller flere.

Kom med og oplev den dejlig natur på engen og hør lærken slå sine triller.

Medbring gummistøvler. Guiderne på turen er:

Inge Ambus fra DN-Stevns Tryggevælde- og Stevns Å bevarelse

Rasmus Elvekjær, Naturvejleder i Stevns Kommune

Turen er gratis for alle tilmelde, men man skal tilmelde sig på Botanisk Forenings hjemmeside.

Mødested er Køgevej 72, P-pladsen ved skiltet om engen.