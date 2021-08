Foto: Stevns Erhvervsråd

Send til din ven. X Artiklen: Oplev Stevns med en picnic-kurv under armen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oplev Stevns med en picnic-kurv under armen

Stevns - 02. august 2021 kl. 06:09 Kontakt redaktionen

Partnerprogrammet under Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd er sammenslutningen af erhvervsaktører og interessenter indenfor blandt andet fødevarer og turisme. Grundlæggende handler det om at skabe et forum for samarbejder, der kan være med til at skabe bæredygtig vækst i Stevns.

Læs også: Tid og sted for fem gratis koncerter

Nyt koncept

Det har affødt et nyt koncept, der gik i luften lige inden sommerferien: picnicstevns.dk: en portal, som anbefaler mad og locations til picnics og ture, med udgangspunkt i lokale råvarer og områdets smukke perler.

- Du bestiller en picnickurv hos en af områdets spisesteder og kan nyde den på anbefalede lokationer, der passer til kurvens tema. På samme måde er indholdet leveret af en lokal fødevareleverandør. Én picnickurv er altså et samarbejde mellem to eller tre lokale virksomheder, fortæller Johan Bache, der er turismekonsulent i Stevns Erhvervsråd og har været med til at sætte hele konceptet i søen.

Bredt samarbejde Johan Bache fortæller videre om det brede samarbejde, der ligger bag det nye koncept:

- PicnicStevns er blevet til i et seriøst, men hyggeligt samarbejde mellem madentusiaster, fødevareleverandører og attraktioner i Stevns Verdensarvs partnerprogram. Idéen er, at vi ved at opbygge et samlet brand kan spille hinanden bedre og mere synlige - og derved stå stærkere i det større turismelandskab.

PicnicStevns.dk er ifølge turismekonsulenten kun begyndelsen, og der er planer om og udvikling af tættere samarbejde mellem fødevarevirksomheder og restauranter, som samlet kan løfte turismeerhvervet i Stevns.

Penge til projektet Turismekonsulenten præsenterede således picnicstevns.dk i forbindelse med, at projektet fik 24.000 kroner til markedsføring af konceptet, der i al sin enkelhed går ud på at skabe et tæt samarbejde mellem råvareproducenter, madentusiaster, spisesteder og glade gæster.

- Aktørerne i Picnic Stevns-samarbejdet er af forskellig størrelse, med forskellig baggrund - men med kærligheden til det gode håndværk som fælles værdi, forklarede Johan Bache fra Stevns Erhvervsråd, der har været tovholder på opstarten:

- Når du som gæst bestiller en picnickurv hos en af leverandørerne, er du med til at udvikle en række virksomheder, der arbejder for at fremme de lokale kvaliteter og en bæredygtig udvikling.

relaterede artikler

Verdensberømt cello-skole kan fejre 5 års jubilæum og indbyder til gratis koncerter 28. juli 2021 kl. 12:04