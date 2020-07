Oplev Stevns Klint under havet

Se billedserie Instruktør Jeppe med et hold undervandsdykkere. Privatfoto

Stevns - 14. juli 2020 kl. 17:53 Af Rikke Michael Hansen og Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for at studere verdensarven finder stadig nye former. I næste uge bliver Stevns Naturcenter på Mandehoved således befolket af en gruppe af fritidsdykkere, der har betalt for at se Stevns Klint under havoverfladen. Den fire dage lange dykkerskole er arrangeret af DykkerGitte, der også hedder Gitte Skytte og de seneste 17 år har tilbudt dykkerundervisning på hele Sjælland, bl.a. ved Stevns Klint.

Hun har booket naturcentret for at indkvartere sine gæster, og hun kan nu melde helt udsolgt til dykkerskolen, der er solgt som »en helt ny type sommeroplevelse, der både skal styrke fællesskabet om dykning og være med til at formidle verdensarven«.

DykkerGitte beretter, at dykkerne altid er glade for at komme og modtage undervisning på Stevns, men hun mener, at man kan gøre endnu mere for at holde gæsterne i området, så de både kan opleve fællesskabet omkring dykning og lære mere om Stevns Klint:

- Jeg vil gerne lave en ferieoplevelse, hvor mine elever kan følge deres normale aktiviteter og samtidig få mulighed for at overnatte på Stevns Naturcenter. Her får de mulighed for at dykke ned i historien og kridthavet, hygge om lejrbålet og være en del af et fællesskab med dykkere, uanset om det er første gang, de dykker, eller de har dykket hele livet, siger hun.

Deltagerne kommer tæt på hinanden, da de både skal bo sammen på naturcentret og lave mad selv.

Som verdensarvspartner er DykkerGitte med til at udbrede viden om Stevns Klint og Unesco-samarbejdet. Og det er en rigtig god ide, synes Stevns Kommunes naturvejleder Rasmus Elvekjær:

- Det er helt unikt, at Gittes dykkerskole også vil formidle verdensarven under vandet. Nu kan man tage en tidsrejse tilbage til fortiden ved at udforske kysten både over og under vandet langs Stevns Klint. Vi vil på Stevns Naturcenter gerne favne bredt og samtidig være fagligt dybt forankret. Gitte vil arrangere en dykkerlejr med naturfagligt indhold, og derfor er de meget velkomne på Stevns Naturcenter, hvor de kan benytte vores faciliteter til at give dykkerlejren et større fokus på marinbiologi og geologi, siger Rasmus Elvekjær.

Dykkerskolen i næste uge er som nævnt udsolgt, men man kan stadig købe billetter til to enkeltarrangementer med dyk ved Stevns Klint. Det foregår lørdagene 8. og 22. august kl. 9.00 efter tilmelding på DykkerGittes hjemmeside: dykkergitte.dk/ture.