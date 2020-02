Oplev Bente Ansholms 25 år på Stevns igennem hendes kunst

Bente Ansholm er én af de mest erfarne malere på Stevns, hvor hun har boet i 25 år. Hun har ofte bidraget med billeder fra den store natur. Men man har også set hendes forkærlighed for store byer, hvor hun altid skaber liv på lærredet, når turene er gået til både Paris, New York, Berlin samt København.

På udstillingen på Kulturloftet har Bente Ansholm valgt at vise nogle af de mange malerier, som hun har malet gennem de snart 25 år, hun har boet her på Stevns.

Farver og former

Hun har altid beskæftiget sig med farver og former og kan simpelthen ikke lade være med at gengive de indtryk, som hun oplever i verdenen omkring sig.