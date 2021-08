Genbrugspladsen i Store Heddinge står ikke umiddelbart over for den opgradering, som Argo ellers havde regnet med skulle sættes i værk, når den nye plads i Hårlev åbnede. Foto: Henrik Fisker

Opgradering af genbrugsplads i Store Heddinge sat på pause

Stevns - 10. august 2021 kl. 14:59 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Forventningen hos Argo var, at lige så snart det private affaldsselskab havde fået åbnet den nye genbrugsplads i Hårlev, så ville man gå i gang med at udvide og opgradere pladsen i Store Heddinge. Men den plan har Argo lagt i skuffen indtil videre, oplyser affaldsselskabet til avisen.

Det var en glædens dag, da det private affaldsselskab Argo slog dørene op for deres nye genbrugsplads i Hårlev 11. december. Nogle kaldte åbningen og den nye genbrugsplads »en tidlig julegave«, som alle med stor tålmodighed havde ventet længe på. Og Argo kan da også konsatere, at stevnsboerne har taget rigtig godt imod den nye plads, der har døgnåbent for brugere, som har tilmeldt sig affaldsselskabets selvbetjeningsordning.

I forbindelse med, at genbrugspladsen i Hårlev åbnede fortalte Argos genbrugschef, Finn Kjær, også om nogle nye planer, som Argo havde for genbrugspladsen i Store Heddinge.

- Når vi er færdige her på pladsen, så tager vi til Store Heddinge, som også skal opgraderes til den nye virkelighed, hvor alle skal sortere langt mere. Der er simpelthen også blevet for trangt i Store Heddinge, så den plads bliver udvidet med 50 procent, så der bliver cirka 7.500 kvadratmeter. Vi har erhvervet et tilstødende grundstykke, så det kan lade sig gøre, sagde Finn Kjær til DAGBLADET dengang og lagde til:

- Jo bedre pladserne kan indrettes og jo nemmere, det bliver for folk at sortere og komme af med deres ting des bedre.

Stats quo i købstaden Indtil videre er der dog ikke rigtig sket noget i den forbindelse. Genbrugspladsen i Store Heddinge har stadig den samme størrelse og ser stadig ud, som den hele tiden har gjort.

På den baggrund har vi givet genbrugschefen et opkald over telefonen for at høre, hvordan det går med udvidelsesplanerne og opgraderingen af genbrugspladsen i Store Heddinge.

- Faktisk går det så godt, efter den nye genbrugsplads i Hårlev er åbnet, at vi har kunnet konstatere, at det har taget en stor del af presset fra genbrugspladsen i Store Heddinge. Derfor fungerer pladsen egentlig meget godt med den nuværende størrelse, så vi har besluttet at udskyde udvidelsen og følge udviklingen.

Er planerne skrottet? Betyder det, at planerne om en opgradering af genbrugspladsen i Store Heddinge er skrottet?

- Nej, en udvidelse og opgradering af pladsen i Store Heddinge er ikke aflyst. Vi udskyder det bare for en periode og ser tiden an, hvor vi vil vurdere, hvad behovet er, svarer Finn Kjær på DAGBLADETs spørgsmål.

Genbrugschefen konstaterer, at genbrugspladsen med døgnåbent i Hårlev er en succes, og at den succes kan tydeligt mærkes ved at presset på pladsen i Store Heddinge er blevet mindre end inden den nye genbrugsplads i Hårlev åbnede.