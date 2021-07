Modelfoto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Opgaver må nu tilsidesættes på grund af mangel på plejepersonale

Stevns - 21. juli 2021 kl. 12:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Stevns Kommunes hjemmepleje mangler personale. Så kort kan det siges, og det har fået kommunen til at sende en pressemeddelelse ud, hvor man gør opmærksom på, at der vil være helt konkrete opgaver i forbindelse med dagligdagen i hjemmeplejen og på plejecentrene, som man ikke vil have mulighed for at nå i den nuværende situation.

Det er specielt udtalt lige nu og her, hvor der er brug for ferieafløsere og vikarer, men over for DAGBLADET forklarer direktør Ralf Klitgaard Jensen, at der også mere generelt er et problem med at skaffe personale til plejesektoren.

Hver sommer rekrutterer Stevns Kommune vikarer og ferieafløsere til de mest ferieramte uger i juli og august. Det er typisk ikke en let opgave, men ligesom hos flere andre kommuner, så er det særlig svært at rekruttere i år, hvor de mange corona-testcentre lægger beslag på en stor den af den ellers mere mobile del af arbejdstyrken.

- Vi kan se, at vores egne timelønnede vikarer i højere grad får fast arbejde andre steder, da der i øjeblikket er mange ledige stillinger rundt omkring. Derudover så har mange af de vikarer, vi plejer at få via vikarbureauer, i år fået arbejde på test- og vaccinecentrene. Det gør, at vi kommer til at mangle personale den næste måneds tid, og det er vi naturligvis rigtig ærgerlige over.

Er det kun et problem for nuværende i forhold til vikarer og ferieafløsere eller kan du også se et mere generelt og fremadrettet problem i forhold til rekruttering af fast personale?

- Vi har igennem en længere periode kunnet se, at det har været vanskeligere at rekruttere personale til hjemmeplejen og plejecentrene, så der har været en trend, hvis man kan kalde det sådan. Men i år er noget særligt, og det er vi jo ikke de eneste, der har mærket. Andre brancher har også haft svært ved at skaffe hænder til konkrete stilinger. Det bliver nok ikke en dans på roser, men jeg forventer, at det bliver bedre næste sommer, når der er sket en normalisering i forhold til covid-19 og corona-situationen, svarer direktøren fra Stevns Kommune.

Han peger på, at de manglende hænder betyder, at det ikke vil være alle opgaver, kommunen ikke kan nå i mål med hver dag.

- Vi prioriterer pleje, omsorg og nærvær for de ældre højt, og ingen skal være i tvivl om, at de fortsat vil få hjælp til den basale pleje og omsorg hver dag. Men for en periode vil der desværre være opgaver, som vi kan blive nødt til at skrue ned på for at kunne nå de vigtigste, siger Ralf Klitgaard Jensen.

Borgere vil mærke det

Nogle borgere vil kunne mærke det på den måde, at der i en eller flere uger kan være noget, de ikke vil få hjælp til på samme måde, som de plejer. Det vil dog altid være en vurdering, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau.

- Det kan være, at man ikke får gjort rent lige så ofte, at der er mindre tid til eksempelvis rehabilitering, gå-ture, bad, sengeredning og lignende. Det er på ingen måde en ideel situation, men jeg ved, at medarbejderne gør deres bedste for fortsat at skabe en tryg hverdag for vores ældre. Samtidig håber vi også, at man vil give en ekstra hånd med, hvis man alligevel er på besøg hos sine nærmeste. Det kunne eksempelvis være at tage affaldet med ud til skraldespanden, når man går derfra, siger Dorthe Kapler Holmboe, der centerchef i Sundhed & Omsorg.

Berørte modtager brev

De borgere, som kan blive berørt, har modtaget eller modtager i dag eller i morgen et brev, så de er orienteret omkring situationen og ved, hvem de kan kontakte, hvis de får behov for det.

Stevns Kommune arbejder i øjeblikket på at få frivillige til at komme og hjælpe med hverdagsaktiviteter på plejecentrene. Det kan eksempelvis være at gå ture, spille kort, dække bord og eller lignende. Har du lyst til at være frivillig, så er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Maj-Britt Toft på majbritt@stevns.dk.

- Derudover arbejder vi fortsat med at rekruttere nyt personale, konkluderer direktør Ralf Klitgaard Jensen, og hvis man er uddannet inden for pleje og omsorg og gerne vil være ferieafløser, så hører kommunen meget gerne fra interesserede.