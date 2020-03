Se billedserie Forundersøgelse til renovering af bygning på Lodbjerggårdsvej sættes i gang. Det er den bygning, hvor institutionen Solstrålen skal flytte til. Foto: Henrik Fisker

Opgaver fremskyndes for at hjælpe lokale virksomheder

Stevns - 17. marts 2020 kl. 12:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange private virksomheder får færre nye opgaver ind i ordrebogen som følge af, at Danmark har iværksat et coronaberedskab. Derfor vil Ejendomsteamet i Stevns Kommune fremskynde opgaver for at hjælpe de lokale virksomheder.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse, som er sendt ud tirsdag formiddag.

- Selv om mange skal arbejde hjemmefra, kan vi stadig godt sætte gang i opgaver på kommunens bygninger. Vi ser derfor i disse dage på de opgaver, som kan fremskyndes. Det er opgaver, der alligevel skal udføres, og hvor der ikke er direkte kontakt mellem kommunens medarbejdere og eventuelle håndværkere. Dermed kan vi forhåbentlig være med til at holde hjulene i gang hos nogle af de lokale virksomheder, siger Jesper Boesen, der er leder af Stevns Ejendomme.

På den baggrund er kommunen klar til at få helt konkrete opgaver udført nu og her.

- Vi har allerede aftalt at sætte forskelligt arbejde i gang, blandt andet at få malet i kælderen under bygning H på Hotherskolen og få ordnet brønddækslerne på parkeringspladsen foran Egehaven Plejecenter. Det er klart, at alle som kommer og udfører arbejde ved vores bygninger, skal være raske og på ingen måde må udvise tegn på forkølelse eller influenza. De skal heller ikke indenfor på plejecentret eller have kontakt med det personale eller de brugere, som måtte være til stede i bygningerne, siger han.

Konkrete opgaver

Herunder kan man se forskelligt arbejde som Stevns Ejendomme nu sætter i gang sammen med forskellige virksomheder:

Tagrender på en del af kommunens bygninger bliver renset.

Klippinge Børnehave får skiftet tage på legehusene udenfor.

Brønddæksler på parkeringspladsen foran Egehaven bliver ordnet.

Udskiftning af vinduer på Rådhuset startes op allerede nu.

ælderen under bygning H på Hotherskolen bliver malet.

Forundersøgelse til renovering af bygning på Lodbjerggårdsvej sættes i gang. Det er den bygning, hvor institutionen Solstrålen skal flytte til.

Følger op snarest

Stevns Ejendomme vil de kommende dage se nærmere på, om de har mulighed for at sætte yderligere arbejde i gang og understøtte arbejdspladser uden at øge smitterisiko.

