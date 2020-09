Formanden for Stevns Frivilligcenter, Johnny Andersern, opfordrer alle til at hejse flaget for alle de frivillige på Frivillig Fredag 25. september. Privatfoto

Opfordring: Flag for alle de frivillige på fredag

Stevns - 22. september 2020

Hvert år hyldes og fejres de frivillige på Frivillig Fredag over hele Danmark. Traditionen blev skabt i 2011, som en del af det Europæiske Frivillig-år.

Her udråbte den daværende socialminister Benedikte Kiær den sidste fredag i september til Frivillig Fredag.

Formålet med dagen er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.

I 2020 er Frivillig Fredag den 25. september. For at markere dagen har bestyrelsen i Stevns Frivillighedscenter fået den ide, at alle kunne være med til at hejse flaget for alle de mange frivillige og fantastiske foreninger, vi har på Stevns.

- Hvorfor ikke have en årlig dag, hvor vi hejser flaget for alle vores mange frivillige og foreninger på Stevns?, lyder det fra Johnny Andersen, der er formand i Stevns Frivillighedscenter.

Han opfordrer derfor til at bruge Frivillig Fredag til at gå sammen om at hylde frivilligheden og vise, hvor meget den betyder for os alle sammen.

- Det er dem, som gør, at vi har så mange gode fællesskaber på Stevns. Om det er spejderklubben for børnene eller borgerforeningen med byfester eller patientforeningen, hvor man lytter og støtter hinanden gennem sygdom. Det en kæmpe værdi, vi har. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at være med: Borgerforeninger kan sætte flag op i byerne. Foreninger kan hejse deres flag. Vi kan alle sætte et flag i vores vindue eller rejse flaget i haven. Lad os starte en skøn og festlig tradition, siger Johnny Andersen.

Inden bestyrelsen gik videre med ideen, måtte de dog lige undersøge flagreglerne først - om det over hovedet er tilladt.

- Det må vi heldigvis godt, fortæller daglig leder af Stevns Frivillighedscenter, Lena Bjerrum Bach.

Hun blev via Justitsministeriet henvist til Danmarks-Samfundet, som er en forening, der blandt andet rådgiver om den rette brug af Dannebrog.

- Her talte vi med Landsformanden Erik Fage-Pedersen. Han kunne berolige os med, at vi gerne må, og han var tilmed begejstret for ideen. Han ville endda tage den med videre til andre foreninger, siger Lena Bjerrum Bach.

Så måske kan det ligefrem blive en tradition, der vil sprede sig til hele Danmark.