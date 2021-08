Her står de tre initiativtagere. Det er fra venstre Gert Nielsen, der Creative Director, Danish Norwegian East India og bosiddende i Store Heddinge. I midten står Finn Stuhr, der er formand for Køge Skakklub og sidst men ikke mindst står Carsten L. Jakobsen, der er godsforvalter på Gjorslev, helt ude til højre. Privatfoto: Gert Nielsen

Op til 72 skakspillere mødes til en historisk dyst på Gjorslev

Stevns - 18. august 2021 kl. 17:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Den kommende søndag åbner Gjorslev på ny dørene for et arrangement. Denne gang er det en international skakturnering, der finder sted i de smukke rammer på Stevns. Skakinteresserede er velkomne til at se med mod entre eller ved at følge eventen på nettet.

For nyligt fik Gert Nielsen fra Store Heddinge en donation fra Stevns Turistforening til udvikling af en skak event på Gjorslev gods.

- Jeg er rigtigt glad for, at vi nu kan lancere en event, der undervejs er vokset fra en oprindelig idé til seks personer til tre spil, er blevet til en endags-hurtig-turnering med 60 deltagere. Tilmelding gik så hurtigt og godt, at alt var udsolgt, og vi har nu udvidet det med 12 pladser, så der bliver maksimalt 72 spillere, lyder det fra en glad Gert Nielsen, der står bag ideen til arrangementet sammen med Køge Skakklub.

Gert Nielsen henviser til, at der er desværre ikke en skakklub på Stevns i øjeblikket. Derfor kiggede han til Køge, og de har i den grad formået at løfte opgaven.

Bredt samarbejde

I samarbejde med det Dansk Norske Øst Indisk Kompagni og Gjorslev Gods, inviterer Køge skakklub derfor alle skakspillere til skak på godset på søndag 22. august.

- Jeg har arbejdet og boet i Indien, men jeg har efterhånden boet på Stevns i nogle år nu. For nylig fandt jeg ud af, at der var en direkte forbindelse mellem Gjorslev Gods og Indien, så i anledningen af 400 året for etableringen af Østindisk Kompagni og dets historiske forbindelse til Gjorslev er samarbejdet og hele arrangementet kommet i stand, siger en glad Gert Nielsen fra Store Heddinge, der tydeligvis selv er overasket over, hvor stor en tilmeldingssucces skakturneringen på godset har vist sig at blive.

Relationen til Indien

Gjorslev Slot har en gammel relation til Indien, gennem to tidligere ejere.

Først gennem Christen Lintrup, (Christen Lintrup Lindencrone), der var i Østindisk Kompagni i midten af 1700-tallet, og med på de første sejladser til Kina. Den efterfølgende ejer Jacob Brønnum Scavenius var ligeledes i Øst Indisk Kompagni.

De har begge sat hver sit præg på Stevns.

Christen Lintrup byggede skoler, ombyggede gårdene, indførte kartoffeldyrkning, indskrænkede hoveriet og eftergav 1760 i anledning af Enevolds jubilæet bønderne restancer til et beløb af 16.000 rigsdaler.

Endelig ophævede han 1767 mod bøndernes ønske hoveriet og indførte 1769 arvefæste på yderst billige vilkår. Han var også bygherre for Lindencrones Palæ i Frederiksstaden, Sokkelund Herred. I dag Bredgade 26 i København.

Vendte en nedgang

Jacob Brønnum Scavenius køb af Gjorslev vendte en økonomisk nedgang, og han anlagde senere en kridtfabrik ved Bøgeskov.

Sådan forløber dagen

Skakturneringen bliver afviklet i Slottets ældste historiske bygninger og spillerne bliver delt op i 3 rum med hver 20 deltagere. Der spilles syv runder efter det såkaldte Schweitzer-system, hvor første runde starter klokken 10.

Der er præmier for i alt 27.000 kroner fordelt på seks hovedpræmier og to gange fem rating præmier,

Det er muligt at se turneringen live på nettet, og man kan også betale 75 kroner i entré og komme ind på slottet på selve dagen fra klokken 10. Der er gratis adgang til Slotsparken.

Adgangsbilletter købes ved hoveddøren på søndag med betaling via Mobilepay

Adgangsbilletten er inklusive en kop kaffe og blødt brød.

Der er gratis parkering ved Gjorslev Gods, for de der er i egen bil. Parkering på pladsen foran den store lade. Arrangørerne arbejder også på at etablere grill, sandwich-bar og picnic-frokost.