Bedsteforældre og børnebørn opfordres til at tage med hinanden ud på gå- eller løbetur til fordel for indlagte børn. PR-foto

Op af stolen sammen med børnebørnene

I weekenden den 15. og 16. august kan bedsteforældre og børnebørn i hele landet sammen - hver for sig - løbe eller gå distancer på enten 1, 3 eller 5 km til fordel for indlagte børn. Det er Børneulykkesfonden, som denne weekend inviterer til Virtuelt Bedsteræs til fordel for Børneulykkesfondens forebyggende arbejde og initiativet Legeheltene, der arbejder på de danske børneafdelinger.

Til Virtuelt Bedsteræs bliver der rig mulighed for at have det sjovt, få god motion og stadig holde god afstand. Det er nemlig helt op til deltager at bestemme, hvor og hvornår distancen bliver gennemført.