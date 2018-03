Omstridt flytning af to museer er nu en realitet

Stevns Museum lukker, og grunden i Højerup sættes til salg.

Stevns - 20. marts 2018 kl. 13:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blot to uger efter, at Østsjællands Museum præsenterede sine planer om at lukke museerne på Stevns og i Haslev og at flytte samlingerne ind på et nyt kulturarvsmuseum på Faxes gamle rådhus, blev hele planen mandag godkendt af en enig museumsbestyrelse, skriver DAGBLADET tirsdag.

Planen har afstedkommet uro på såvel Stevns som i Haslev, og det er kommet frem, at syv ud af 18 politikere på Stevns ikke kunne stemme for på det lukkede møde i Kommunalbestyrelsen.

Vedtagelsen betyder samtidig, at den attraktive grund i Højerup, hvor museet ligger tæt på verdensarven Stevns Klint, nu sættes til salg. Hvis den rette køber er interesseret og kan opnå byggetilladelse, kan fundamentet dermed være lagt til et nyt fremstød for turismen.

Bestyrelsen har samtidig godkendt Faxe Kommunes salgstilbud om det gamle rådhus i Faxe by. Med lånegaranti på 7,5 millioner kroner fra de to kommuner: Stevns og Faxe overtager museet et 3000 kvadratmeter stort bygningskompleks, der skal rumme dels et nyt kulturarvsmuseum, dels museets administration. Endvidere bliver der plads til mødelokaler og kulturelle arrangementer, ligesom kælderen bliver hjemsted for museets magasiner, som dermed kan opbevares under forsvarlige forhold.