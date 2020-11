Områdeleder for corona-ramt institution: Det skal være forsvarligt at åbne igen

Det var meddelelsen om, at et enkelt barn var smittet, der mandag førte til, at Børnecenter Erikstrup i Store Heddinge kontaktede Sundhedsplejerskerne for handlevejledning.

- Institutionen fik meddelelsen fra forældrene mandag morgen, at deres barn var testet positiv for Covid 19. Dermed vidste personalet, at de havde have haft et smittet barn i børnegruppen, og sundhedsplejerskerne tog derfor kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det var dem, der tog beslutningen om, at institutionen skulle lukke ned. Det er heldigvis ikke op til os at træffe den afgørelse, siger Anne Grimsbo til sn.dk.