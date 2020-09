Skuespilleren Peter Holst har en legendarisk evne til at fange børnenes opmærksomhed som her, hvor han giver den i rollen som Grev Gris. Pressefoto

Artiklen: Oh, at øffe i egen mudderpøl...

Teatersæsonen er i gang igen efter coronapausen, og det gælder også for det mindste publikum. Stevns Teaterforening har netop delt årets børneteaterbrochuren for den nye sæson 2020/21 rundt til børneinstitutionerne og skolernes yngste klasser.

- Grev Gris var så stor en succes sidst, at vi ville have den igen. Der er allerede mange nye børn, der er fyldt fire år. Og også nok andre end os, der har lyst til et gensyn, siger Lene Vestergård, der er netop genvalgt forkvinde for Stevns Teaterforening.