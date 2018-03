Lockouten kan blive en realitet på Stevns fra 10. april. SF og Enhedslisten mener, at der er råd til at give de offentligt ansatte mere i løn, og derfor indbyder de til et møde om velfærd torsdag 22. marts kl. 19 på Frivillighedscentret i Hårlev.

Offentligt møde om velfærden

- Vi er fuldstændigt uenige, når innovationsminister Sophie Løhde mener, at løn til offentligt ansatte alene er en omkostning, der betyder færre penge til velfærd. Vi mener, at løn til offentligt ansatte er den bedste investering, som vi kan foretage i vores fælles velfærd - og der er råd til det. Vi oplever en regering, som heller vil give skattelettelser end styrke velfærden - en regering som holder kommuner og regioner i et økonomisk jerngreb, som betyder, at det kommunale selvstyre på lange stræk sættes ud af kraft, hedder det i et oplæg fra de to partier.