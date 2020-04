Østbanen i fuld drift efter påske

Nedlukningen fik for under to uger siden en samlet kommunalbestyrelse på Stevns til at sende en skarp protest til Movia og Lokaltog, hvor politikerne gjorde gældende, at reduktionen i køreplanen var alt for restriktiv. Navnlig trafikken i de tidlige morgentimer - hvor første tog fra Rødvig og Faxe Ladeplads kører kl. 6 og fra Køge kl. 7 - stod for skud, fordi de tidlige morgenpendlere dermed ikke kunne komme på arbejde. Kommunalbestyrelsen krævede på den baggrund, at der blev opretholdt halvtimedrift frem til kl. 9 og igen i de sene eftermiddagstimer.

- Det gik heldigvis hurtigt, men set i bakspejlet kan jeg undre mig over argumentet for at skære ned på køreplanen. For mindre end to uger siden lød det fra Lokaltog og Movia, at det skete for at sikre stabil drift i takt med et forventet stigende antal sygemeldinger. Det er da påfaldende hurtigt, at medarbejderne er blevet raske igen. Så havde det været mere fair at sige det ærligt, at man gjorde det af økonomiske årsager, mener han.