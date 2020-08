Et sporskifte på Klippinge Station havde mandag morgen sat sig fast og forhindrede Østbanens tog i at krydse hinanden. Det betød et ekstra togskifte samt en del forsinkelser i morgentrafikken. Arkivfoto

Østbanen fik ekstra togskifte i Klippinge

Mandag morgen fik de et ekstra togskifte på Klippinge Station, hvor et sporskifte havde sat sig fast. Det betød, at to togsæt måtte køre i pendulfart mellem henholdsvis Hårlev og Klippinge samt Klippinge og Rødvig.