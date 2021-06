Se billedserie Retten i Roskilde var rammen, da en grov sag om trusler samt rusmidler blev rullet ud mandag. Foto: Erik Nielsen

Øksemand krævede lånte penge tilbage for sin lillebror

Stevns - 15. juni 2021 kl. 14:55 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

En usædvanlig grov sag om trusler for at inddrive en gæld på 76.000 kroner blev mandag rullet ud ved Retten i Roskilde. En 33-årig mand, som oprindelig er fra Stevns, men i øjeblikket er uden fast bopæl, sad således på anklagebænken i kriminalsagen, der også omhandlede konfiskerede hampeplanter og ecstasy-piller hos den nu tiltalte.

Hovedanklagen fandt sted i januar sidste år, hvor den 33-årige også sad varetægtsfængslet i sagen i næsten tre måneder fra 22. januar til 16. april.

Politiet anså ham for særdeles farlig, da han havde truet en hel familie i deres hus uden for Store Heddinge med en økse i den ene hånd og en peberspray i den anden. Desuden havde han medbragt saltsyre i sin rygsæk, som han også fremviste og truede med at bruge med ordene: »Ved I hvad, der sker, hvis man får det i øjnene?«.

Øksen holdt han ifølge anklageskriftet helt tæt ind til skyldnerens ansigt, mens hans forældre så til, hvorefter han sagde: »Jeg skal have pengene nu, ellers hugger jeg hovedet af jeres søn!«.

Familie i chok

På et tidspunkt slog den 33-årige også sønnen i gulvet med et knytnæve-slag, hvilket gav en mindre sår på læben. Da han omsider forlader stedet er det ifølge anklageskriftet med ordene:

»I skal ikke gå til politiet, så slår jeg jer ihjel!«

Mor, far og søn var dybt rystede og i chok, da den 33-årige stevnsbo havde forladt adressen uden for Store Heddinge, fremgik det af deres vidneudsagn i retten, hvor den tiltalte og dennes mor også blev afhørt som vidner.

Faren til den truede søn har således også gået til psykolog efter den traumatiserende oplevelse i januar 2020.

Ni måneders fængsel

Den 33-årige blev ved domsmandsretten idømt ni måneders ubetinget fængsel, da både dommer og de to lægdommere fandt manden skyldig i forhold til tiltalen i anklageskriftet.

Forsvarer Asser Lyngs Gregersen havde ellers plæderet for at gøre seks måneders fængsel, hvor de tre måneder blev gjort betinget, da han mente, at gerningsmanden »har lært sin lektie« under de tre måneders varetægtsfængsling, som han formulerede det - og lagde til:

- Nu skal man jo ikke straffe højere end højst nødvendigt!

Anklagefuldmægtig Jacob Erichsen mente i sin procedure, at et års fængsel måtte være passende.

- Den tiltalte erkender at have været på adressen med økse, peberspray og saltsyre. Der er forskellige opfattelser af, hvad der præcist foregået. Men jeg mener, at vi i den har sammenhæng helt må tilsidesætte den tiltaltes egen forklaring. Den hænger simpelthen ikke sammen. De tre vidners forklaring er meget mere troværdig. Selvom de ikke ordret siger det samme, så er det samstemmende forklaringer, hvor de i det store og hele fortæller den samme historie, sagde anklageren.

Cirka halvdelen af fængselsstraffen blev givet på baggrund af, at politiet fandt 390 grønne ecstasy-piller ved en ransagning på den dømtes daværende adresse i Store Heddinge,

På adressen blev der også fundet fem hampeplanter, som den dømte erkender var et forsøg på at dyrke hash til sit eget brug. Han mente også, at ecstasy-pillerne var til eget brug, men da de blev fundet i en frysepose opdelt i mindre såkaldte pølsemandsposer og i mængder, som om de var klargjort til videresalg, så blev han også dømt for dette.

Den dømte forklarede blandt andet, at han eksperimenterede med selvmedicinering, og det var derfor, at han lå inde med så mange piller. Hashen dyrkede han også af medicinske årsager til behandling af egne smerter, lød det i retten.

Forhistorien

Gælden på de 76.000 kroner står til troende. Det var penge, som den dømtes lillebror havde til gode hos sin »bedste kammerat«. En gæld, som var bygget op over mange år. Men da lillebroderen stod og skulle bruge pengene, da han og hans kæreste og deres børn ellers blev »sat på gaden«, så ville »storebror« hjælpe til med at inddrive den gamle gæld.

Den dømtes mor, som også blev ført som vidne i sagen, forklarede, at der var indgået en afdragsordning, men den havde den dømtes lillebrors »kammerat« ikke i sinde at overholde. Det havde han sendt en flabet besked om til den dømtes telefon.

Moren havde derfor overført 10.000 kroner til lillebrorens kæreste, så de kunne betale deres husleje.

Våben til selvforsvar

Den dømte havde også en forklaring på, at han havde de mange våben med, da han tog ud for at opsøge skyldneren hos dennes forældre. De var til selvforsvar, sagde han foran domsmandsretten.

- XX har altid haft våben. Derfor skulle jeg også have våben med. Jeg er jo ikke idiot. Det handlede ikke om afstraffelse, sagde han, da hans forsvarer stillede ham spørgsmål i retten, hvor det også fremgik, at den dømte er blevet erklæret egnet til straf, og at han selv har afskrevet sig muligheden for samfundstjeneste.

Da han blev spurgt om, hvorfor gælden ikke bare blev inddrevet igennem fogedretten, lød svaret:

- Fogedretten. Det er så useriøst et system. Han kan jo bare lade være med at betale, og så sker der ikke mere.

Ankede dommen

Den dømte ankede dommen på stedet. Uden at konferere yderligere med sin advokat, lød det klart og tydeligt fra den dømte: »Jeg anker!«.

Forinden da havde dommeren redegjort for dommen.

- Der er selvfølgelig nogle nuancer i sagen, og vi er kommer frem til en samlet vurdering. Vi mener, der er skabt frygt for liv og helbred...og vi vurderer, at forhold 1-3, der vedrører trusler, er meget groft, lød en del af begrundelsen for dommen, som nu er anket til frifindelse eller formildelse ved Østre Landsret.