Økonomisk indsprøjtning: Kommunen Fremskynder flere opgaver

Stevns - 30. marts 2020

Stevns Kommune vil hjælpe erhvervslivet ved at fremskynde en hel del renoverings- og byggeopgaver. Det er en realitet efter det virtuelle møde i Kommunalbestyrelsen torsdag aften, hvor man på den lukkede del vedtog at gå i gang her og nu.

Kommunalbestyrelsen gav således man også grønt lys til at fremskynde en række energimæssige tiltag på kommunale bygninger for at hjælpe det lokale erhvervsliv.

- Der var en rigtig god velvilje til at få sat nogle ting i gang hurtigst muligt, og det ser jeg som et stort plus. Personligt er jeg rigtig glad for, at man nu blandt andet kan gå i gang med at gøre overgangen for de bløde trafikanter ved byporten i den nordlige ende af Strøby mere trafiksikker ved at hæve vejen og dermed anlægge et blødt bump med indgangen til byen. Det har været efterspurgt længe, og det kan man nu gå i gang med, siger borgmester Anette Mortensen (V) til DAGBLADET.

Flere tiltag

Men det er langt fra det eneste tiltag, der er under opsejling. I linket til denne historie er der fremhævet ti af opgaverne.

- Vi ved, at mange virksomheder oplever et markant fald i opgaver som følge af det danske coronaberedskab. Men her kan vi som kommune hjælpe det lokale erhvervsliv. Ved at frigive penge til allerede planlagte tiltag på kommunale bygninger, får vi mulighed for at fremskynde egne opgaver og skabe nye opgaver i ordrebøgerne hos virksomhederne. Det kan forhåbentligt være med til at understøtte og holde gang i det lokale erhvervsliv, siger borgmesteren.

Løbende proces

Hun tilføjer, at det er klart, vi kommunen ikke kan sætte alle de planlagte tiltag på de kommunale bygninger i gang fra i morgen.

- Det vil ske løbende og med en grundig overvejelse om, hvordan opgaverne kan udføres, så vi følger naturligvis forholdsreglerne og øger ikke smitterisikoen. Vi skal passe på hinanden, og det gælder jo både kommunens medarbejdere, de borgere, som eventuelt befinder sig i de bygninger, hvor arbejdet bliver udført og de håndværkere, som kommer for at udføre arbejdet, lyder det fra Anette Mortensen.

Udover at fremskynde opgaver for at understøtte erhvervslivet har Stevns Kommune også valgt at fremskynde alle betalinger til private leverandører for at styrke virksomhedernes likviditet. Betalingerne omfatter ydelser, som allerede er udført, men som stod til betaling senere.