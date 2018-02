Se billedserie En dreng svinger sig i en nedfalden ledning i den udbombede syriske by, Mosul, hvor Islamisk Stat har brændt husene ned, inden en stor del af befolkningen blev fordrevet fra byen. Foto: Jan Grarup Foto: jan Grarup / LAIF/Jan Grarup

Øjenvidne i verdens brændpunkter

Stevns - 11. februar 2018 kl. 11:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes billeder, som brænder sig ind på nethinden, fordi de uden ord fortæller den historie, som vi bryder os om at høre, men ikke kan undslippe. Som står tilbage som tavse vidnesbyrd om, at verden hænger sammen, og at vi ikke kan lukke os ude.

Disse billeder er ofte taget under ekstreme betingelser og med livet som indsats. Nogle gange går det galt, men de fleste fotografer kommer hjem med skud i kassen, der ændrer verden, fordi en større offentlighed får lov at se med.

En af disse fotografer er danske Jan Grarup, der i sit liv har rejst verden rundt for at dække krige, konflikter og humanitære katastrofer. Hans arbejde afspejler hans tro på, at fotojournalistikken bruges som et redskab og vidner om nødvendigheden af at fortælle historier om mennesker, der ikke selv er i stand fortælle deres egne historier.

Således har Jan Grarup dækket jordskælvet i Haiti, borgerkrigen i Syrien og hungersnøden i Darfur-provinsen i Sudan. Han er kendt for at sætte sit eget liv og helbred på spil for at få de bedste billeder, og de er blevet hædret med mange prestigefyldte priser fra hele verden. Blandt mange andre kan nævnes, at han hele otte gange er blevet prisbelønnet på World Press-udstillingen, der hvert år drager verden rundt med høsten af de stærkeste billeder i mange kategorier og sædvanligvis kan ses i Politikens Hus i oktober.

Det er lykkedes Stevns Bibliotekerne at få Jan Grarup til Stevns, hvor han vil vise et udsnit af sine billeder og samtidig fortælle om livet som fotograf i verdens brændpunkter - herunder hvilke omkostninger det har haft for ham selv.

Det foregår på Hårlev Bibliotek torsdag 8. marts kl. 19-21. Billetter til foredraget sælges nu på alle tre biblioteker i Stevns Kommune og koster 50 kroner.