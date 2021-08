Lasse Svans forældre; Lene og Erik, tager i eftermiddag ind til lufthavnen for at tage imod deres søn, når han lander klokken 16 mandag eftermiddag sammen med resten af OL-holdet i Københavns Lufthavn. Billedet her er fra hjemkomsten efter OL i Rio, hvor han besøgte sine forældre i Store Heddinge, inden han tog videre til hjembyen Flensborg. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

OL er slut for en ærgerlig Lasse Svan - forældre tager imod i lufthavnen i eftermiddag

Stevns - 09. august 2021 kl. 12:33 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Efter at have tabt OL-finalen med 25-23 til Frankrig, smeltede de danske håndbold-herrer sammen til et rødt-hvidt følelseshav. De tog hinanden om skuldrene og dannede en klynge af olympiske sølvvindere.

Den lokale håndboldlegende Lasse Svan og resten af holdet havde ikke genvundet guldet, som var deres store drøm. Og bestemt et realistiske mål, som havde været inden for rækkevidde med en fantastisk afslutning på kampen.

»Vi stod der for at huske hinanden på, at vi har præsteret rigtig flot. Men jeg tror også, at man kan se på alle drengene, at det er svært, det her. Det siger selvfølgelig meget om det ambitionsniveau, der er på holdet. Vi går ind til turneringerne for at spille god håndbold og vinde dem«, sagde den rutinerede fløjspiller Lasse Svan, der fylder 38 år sidst i august og derfor forventer at have spillet sin sidste OL-finale:

»Jeg er næsten 41 år ved OL i Paris, så det var nok det sidste. Derfor gør det ekstra ondt. OL-guld havde været en god måde at slutte eventyret af på«.

Sådan sagde han til DR's reporter umiddelbart efter kampen, hvor det var tydeligt, at han kæmpede med sig selv. Det samme gjorde de andre. De rationelle tanker tog kampen op med deres frustration over ikke at have vundet kampen.

»Vi har spillet godt, og at vi har fortjent en medalje, og det er ikke selvskrevet at få det ved OL. Så vi skal jo være stolte... Men... Det er en bitter pille at sluge, når vi føler, at vi kunne have gjort det så meget bedre«, sagde Lasse Svan efter en finale med usædvanligt mange danske fejl - specielt i begyndelsen af kampen.

Han og resten af holdet lander i eftermiddag klokken 16 i Københavns Lufthavn i Kastrup. Lasse Svans forældre, Lene og Erik, vil tage turen fra Store Heddinge til Amager for tage imod deres søn, inden Lasse tager turen videre hjem til sin kone og børn Flensborg, hvor den ældste nu skal starte i første klasse, som Lene Svan fortalte til DAGBLADET, da avisen talte med hende inden finalen.