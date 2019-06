Se billedserie Ældrerådet Stevns består af ni medlemmer. De otte var til sted, da den nye brochure blev lanceres ved en reception på Frivillighedscentret i Hårlev. Fra venstre ses Peter Maimann Olsen, Anna Hansen, Lilly Meisner Pedersen, Dorete Olsen (næstformand), Britta Jensen-Terpet, Susanne Kierch, Jette Olsen samt sidst men ikke mindst Hans C. Bech (formand). Foto: Erik Nielsen

Nyttig brochure for ældre blev præsenteret af deres eget råd

Stevns - 14. juni 2019 kl. 13:30 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældreråd Stevns er på valg hvert fjerde år. Rådets medlemmer oplever gang på gang, at der går mange mennesker rundt på Stevns, der ikke ved at rådet eksisterer, eller hvor man i øvrigt finder umiddelbar tilgængelig information målrettet den ældre del af befolkningen i Stevns Kommune.

- Man kan vel nærmest sige, at vi har været »tvunget« til at lave en ny brochure, da den gamle var uddateret, som formanden for Ældrerådet Stevns formulerede det, da han og resten af rådet havde inviteret til reception for udgivelsen af den nye tryksag på 16 sider.

Formanden hedder Hans C. Bech og han gjorde en dyd ud af at forklare, at alle rådets ni valgte medlemmer er valgt som upolitiske repræsentanter for den ældste del af befolkningen på Stevns.

- Vi repræsenterer vel det, vi på moderne dansk kalder 60 plus. Vi er valgt på vores navn, og vi har erfaret, at vores vælgere ikke ved ret meget om os. Man kender os ikke. Det er netop det, dette stærke initiativ med en brochure skal råde bod på. For hvis man tæller efter, så er netop den gruppe på 7.300 ud af en vælgerbefolkning på 17.300 på Stevns. Det skal både vi og politikerne være opmærksomme på, da vi bliver flere og flere, sagde formanden til de fremmødte på Frivillighedscentret i Hårlev.

Det er Anna Hansen, Susanne Kierch, Dorete Olsen samt Lilly Meisner Pedersen, som har siddet i arbejdsgruppen, der har udformet selve brochuren.

Anna Hansen kunne på gruppens vegne forklare, at brochuren er blevet delvist finansieret at de annoncer, der er blevet solgt til den, og Ældrerådet selv har betalt for fire sider, mens AD Media, der har stået for layout og tryk også har sponseret fire sider.

- Vi gik i gang med en »brainstorm« i 2018, som man siger på moderne dansk. Vi fik inspiration fra den gamle brochure og hos mange andre Ældreråd, som har været igennem den samme proces, sagde Anna Hansen ved receptionen, hvor hun også påpegede, at den er trykt på genbrugspapir og med store læsevenlige bogstaver:

- Vores målsætning var, at det skulle være en rar ting at have i hånden og læse i. Derfor har vi også lavet en tydelig indholdsfortegnelse, så det kan bruges som et opslagsværk.

