Velfærdsdirektør Pernille Kjeldgård og Stevns Kommune har indgået en gensidig fratrædelsesaftale, og hun stopper med øjeblikkelig virkning. Arkivfoto: Stevns Kommune Foto: Jacob Nielsen

Nytiltrådt direktør fratræder øjeblikkeligt

Stevns - 23. maj 2018 kl. 12:46 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktionen i Stevns Kommune fik 1. oktober sidste år et kvindeligt medlem, da den ledige stilling som direktør for Beskæftigelse, Sundhed og Børn og Læring blev overtaget af Pernille Kjeldgård.

Mindre end otte måneder efter sin tiltræden stopper hun igen. Onsdag morgen tikkede der en pressemeddelelse ind fra Stevns Kommune med kommunaldirektør Per Røner som underskriver. I meddelelsen står der ganske kort:

»Velfærdsdirektør Pernille Kjeldgård stopper i Stevns Kommune. Stevns' Kommunalbestyrelse har den 22. maj 2018 godkendt, at Pernille Kjeldgård som følge af en gensidig fratrædelsesaftale stopper med øjeblikkelig virkning for at søge nye udfordringer.

Pernille Kjeldgård blev ansat i Stevns Kommune den 1. oktober 2017. Da der er tale om en personalesag, vil der ikke blive givet yderligere detaljer i sagen.«

Hele Kommunalbestyrelsen var således samlet tirsdag aften for at godkende fratrædelsen.

Over for DAGBLADET fastholder kommunaldirektøren, at han ikke har yderligere kommentarer til personalesagen, da avisen blandt andet spørger, hvorfor den gensidige fratrædelsesaftale skal effektueres med øjeblikkelig virkning.

Direktionen i Stevns Kommune består af tre direktører. Det er kommunaldirektør Per Røner, vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann samt den nu ubesatte direktørstilling for beskæftigelse, sundhed, børn og læring - eller i daglig tale velfærdsdirektøren.

- Bjørn Voltzmann og jeg har foreløbig fordelt velfærdsdirektørens opgaver i forhold til de stående udvalg imellem os. Det vil sige, at Bjørn overtager direktørforpligtigelserne i Børn, Unge og Læring, mens jeg tager mig af Social- og Sundhedsudvalget, siger Per Røner og peger samtidig på, at ansættelsen af en ny velfærdsdirektør vil blive en sag på dagsordenen, når der er møde i Økonomiudvalget i juni eller august.

Kommunaldirektøren håber på, at man herefter kan gå i gang med en ansættelsesprocedure umiddelbart efter sommerferien i august, så der kan ansættes en ny velfærdsdirektør omkring 1. november.