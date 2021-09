Borgmesteren i Stevns Kommune vil blandt andet vise sine nye borgere Vallø Slot og den flotte slotsgade. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Nytilflyttere står i kø for at komme på guidede busture

Stevns - 14. september 2021 kl. 17:25 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Befolkningstallet på Stevns er støt stigende, og de nye tilflyttere har fået en invitation af kommunen, som de i den grad har taget til sig. En invitation til at deltage i en guidet bustur rundt i deres nye kommune er blevet så stor en succes, at kommunen har været nødt til at stoppe for yderligere tilmeldinger.

Stevns Kommune udsendte i starten af sidste uge en invitation til et velkomstarrangement til alle de borgere, der er flyttet til Stevns Kommune i 2020 eller i 2021 og som fortsat er bosat i kommunen. På dagen, hvor invitationen blev sendt ud talte DAGBLADET med erhvervs- og udviklingskonsulent Jakob Lykke Splidsboel, der står for at koordinere arrangementet.

I timerne efter kunne han se, at tilmeldingerne begyndte at tikke ind i en lind strøm til arrangementet, som består af en guidet bustur rundt i kommunen sammen med lidt at spise og drikke. Og her - knap en uge efter invitationen blev sendt ud - har arrangementet vist sig som et stort tilløbsstykke med knap 200 tilmeldte.

Og med 200 tilmeldte har kommunen måttet lukke for yderligere tilmeldinger. I stedet gennemføres en tur mere til foråret, hvor de, som ikke kunne komme med denne gang, tilbydes en plads, skriver kommunen nu i en pressemeddelelse.

Den fuldt bookede tur finder sted søndag 26. september klokken 9 til 13.30 og undervejs kommer alle forbi nogle af Stevns Kommunes mange spændende seværdigheder, institutioner og områder.

- Vi vil gerne byde nye borgere ordentligt velkommen, og politisk har vi længe haft et ønske om at invitere dem på en guidet tur rundt i kommunen. Det har desværre ikke været muligt på grund af corona, men nu er vi klar. Jeg glæder mig rigtig meget til at hilse på en del af de nye Stevnsborgere og fortælle om nogle af de ting, vores kommune byder på, lyder det fra borgmester, Anette Mortensen (V).

Hun og førsteviceborgmester Steen S. Hansen (S) vil sammen med administrativt personale agere guider på turen.

Da antallet af pladser på busserne var begrænset, og de er allerede fuldt bookede, planlægger Stevns Kommune allerede nu at invitere til endnu en bustur i foråret 2022. Dermed får alle tilflyttere fra 2020 og 2021, der har lyst til at deltage, men ikke kan få plads på efterårets tur, mulighed for at deltage senere.

Alle tilflyttere har fået en personlig invitation i deres eBoks eller som fysisk brev.