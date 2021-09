Udvalgsformand Flemming Petersen og formand for Landsbyforum Stevns Michael Løvendal Kruse har underskrevet en aftale. Pressefoto

Nyt samarbejde om landsbyerne

Stevns - 09. september 2021 kl. 06:29

Formanden for Landsbyforum Stevns, Michael Løvendal Kruse og formanden for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune, Flemming Petersen, var forbi rådhuset for at underskrive den officielle aftale, der stadfæstede sammenarbejdet mellem de to parter.

Aftalen mellem landsbyerne og kommunen sikrer hvert år midler til landsbyerne, der blandt andet går til driften af hjemmesiden www.stevnslandsbyer.dk, og resten af midlerne skal bruges på eksempelvis arrangementer eller andet, der fremmer liv, fællesskab og udvikling af landsbyerne.

Som en del af aftalen skal Landsbyforum Stevns deltage ved et årligt møde i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget (PMT), som i tirsdags var, der hvor aftalen blev underskrevet. Landsbyforum Stevns består af 18 landsbyer, der sammen beslutter, hvordan midlerne bedst kan styrke landsbyerne i Stevns kommune.

- For Stevns Kommune er det utrolig vigtigt, at vi kan samle landsbyerne og skabe en fælles platform. Dermed kan vi sikre den fremtidige udvikling og fremme tilflytningen, så de små landsbyer, som er så utrolig vigtige for kommuner som Stevns, kan bestå, lyder det fra Flemming Petersen (V), der er formand for PMT.

Michael Løvendal Kruse, der er formand for Landsbyforum Stevns, er også glad for den nye aftale.

- Samarbejdsaftalen har den betydning for de stevnske landsbyer, at vi kan hjælpe hinanden, vi kan skabe et netværk, siger han i en pressemeddelelse, der er sendt ud efter mødet.

Det officielle samarbejde sikrer dels Stevns kommune en styrket udvikling af landsbyerne, som har stået på kommunens ønskeliste i mange år, og dels sikrer den landsbyforum en løbende kontakt med kommunen, som systematiserer den udvikling den enkelte landsby har brug for, for at sikre sig nye tilflyttere samt at udveksle ideer, erfaringer og informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af landsbyerne. Samarbejdet og udviklingen af Landsbyforum Stevns er kommet i stand med hjælp fra Udvikling Stevns og Stevns Kommune.