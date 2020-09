I 2022 ventes 40 nye plejeboliger indviet på arealet bag Stevnshøj, hvor dette billede er taget i 2011. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Nyt plejecenter i Store Heddinge vedtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt plejecenter i Store Heddinge vedtaget

Stevns - 11. september 2020 kl. 14:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften godkendte Kommunalbestyrelsen opførelsen af 40 nye plejeboliger i Store Heddinge. Det er en ændring af den oprindelige plan, hvor byggeriet skulle deles i to etaper med henholdsvis 25 og 30 boliger. Men behovet har vist sig større i takt med, at antallet af plejekrævende borgere over 80 år nu stiger hurtigere end tidligere antaget. Kompromiset på de 40 boliger er foreslået af udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S), og det var der enstemmig tilslutning til i Kommunalbestyrelsen - især fordi det reserverer muligheden for, at de sidste 15 plejeboliger kan placeres et andet sted i kommunen, hvis behovet viser sig at være større der.

- Det er ikke kun i Store Heddinge, at behovet er. Det kunne også være i Strøby Egede, og det vil være et fokusområde for os, sagde Varly Jensen (DF).

Det var Line Krogh Lay (R) enig i, men påpegede, at samme synspunkt har et enigt social- og sundhedsudvalg allerede indtaget med sin beslutning.

Også Mogens Haugaard (Nyt Stevns) roste kompromiset:

- Det ville være helt galt at bygge for mange boliger ét sted i kommunen og stå at mangle dem et andet. Borgerne har behov for at bo lokalt, når de bliver ældre, sagde han.

Henning Urban Dam Nielsen rundede debatten af:

- Selvfølgelig kigger i fagudvalget rundt i alle hjørner af kommunen. Og skulle vi komme til at mangle boliger i Store Heddinge, har vi en reserve i form af 12 nuværende plejeboliger på Stevnshøj, som ellers er planlagt nedlagt, sagde han.

Første spadestik er planlagt til september 2021 med indflytning et år senere.

På samme møde blev helt uden debat vedtaget, at Stevns Kommune skal eje de servicearealer, som plejeboligerne skal opføres på. Tidligere var det planen at leje området af det boligselskab, som skal opføre boligerne, men en nærmere granskning i forvaltning har nu ført til, at det vil være billigere for kommunen at være sin egen bygherre.