Privatfoto Foto: Daniel Rye

Nyt indendørs fodboldstævne

Stevns - 26. november 2017 kl. 06:23 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Cup har driblet sig ind på www.indefodbold.dk. Stevns' nye indendørs fodboldstævne afholdes søndag den 11. februar 2018 klokken 10, og for arrangørerne fra Gymnastikefterskolen Stevns er håbet naturligvis, at rigtig mange hold vil klikke ind på siden og tilmelde sig stævnet.

Alle er velkomne, uanset niveau, for til Stevns Cup spilles i forskellige rækker, så det er både for dem, der har ambitioner for deres sport, og for dem, der blot gerne vil hygge sig. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at tilmelde deres hold og få en god dag sammen her på Stevns, fortæller Mads Beierholm, der er lærer på Gymnastikefterskolen Stevns og sammen med sin kollega Kasper Nielsen Peulecke står i spidsen for skolens fodboldlinjefag.

Det nye stævne skal ses i lyset af, at Gymnastikefterskolen Stevns gerne vil prioritere fodbold højere.

- Samtidig med at vi gør det, har vi muligheden for at gøre lidt ekstra for unge fodboldspillere i området, fortæller Kasper Nielsen Peulecke om baggrunden for at arrangere et indendørs fodboldstævne i efterskolens haller.

Selvom man ikke vinder stævnet, kan man godt komme hjem med en masse præmier, da der er præmier til 1., 2. og 3.-pladsen, og derudover vil der være spurtpræmier til et flot mål, en lækker finte eller en flot redning.

Tilmeldingen er senest den 15. januar 2018 via www.indefodbold.dk med angivelse af holdnavn, række samt kontaktperson. - man må gerne tilmelde flere hold i samme aldersgruppe. Det koster 450 kroner per hold at deltage, og der spilles efter DGI's indendørsregler. Stævnet er for U11/U12 og U13/U14 piger og drenge i A og B række.