Sejlskibet Emanuel deltager her i kapsejladsen Fyn Rundt. En kreds af aktive borgere arbejder nu på at skaffe skibet hjem til Rødvig, hvor det blev bygget i 1901-02 som det første fartøj på Rødvig Skibs- og Bådebyggeri. På lørdag ligger det i Fiskerihavnen, hvor alle er velkomne ombord.

Nyt forsøg på turbåd i Rødvig

En lille gruppe af aktive borgere i og omkring Rødvig gør nu et nyt forsøg på at få en turbåd tilbage til havnebyen. De senere år har Rødvig været uden turbåd, og et forsøg sidste år på at samle interesserede bag anskaffelsen af et fartøj løb ud i sandet, da ingen meldte sig til at påtage sig en post i foreningen: Turbåden Stevns Klint.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her