Nyt forslag truer Stevns Erhvervsråd

Fremtiden for Stevns Erhvervsråd er usikker som følge af en rapport fra regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme, der giver anvisninger på, hvordan man kan få mere ud af de knap fem milliarder kroner, der hvert år bruges til styrke væksten i det private erhvervsliv, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

En af de centrale anbefalinger i rapporten er at centralisere indsatsen, så landets kommuner forbydes at støtte lokale erhvervsråd og i stedet skal gå sammen om et fælles væksthus - ét i hver af de fem regioner. Det støder imidlertid på modstand fra en række sjællandske foreninger mv., der tilsammen repræsenterer 3740 virksomheder. I et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) advarer de kraftigt mod at lukke de kommunale erhvervsråd.