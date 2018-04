Det er arealet til højre for Hovedgaden, som for 10 år siden blev udlagt som byzone med henblik på udstykning og salg. Men så satte finanskrisen ind, og nu har et flertal i Kommunalbestyrelsen godkendt, at arealet føres tilbage til landzone. Foto: Kathrine Harvey

Nyt byområde bliver landzone

Stevns - 04. april 2018

En lodsejer i Hårlev kan nu glæde sig over, at et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har imødekommet hans mere end tre år gamle ønske om at få tilbageført et 5,7 hektar stort areal til landzone. Arealet - der ligger i Hårlevs østlige del nord for Hovedgadens forlængelse ud til rundkørslen, hvor Køgevej / Faxevej rammer Tingvej - blev i 2008 udlagt til byzone med henblik på udstykning og salg af byggegrunde. Det skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Dengang var forventningen, at udbygningen af Hårlev mod øst skulle ske i årene 2009-12. Men da finanskrisen satte ind, gik salget stort set i stå. Lodsejeren solgte den første etape af arealet til et byggefirma, der har udmatrikuleret omkring 22 ud af 70 mulige grunde. Ti år efter under 10 huse opført på grunden. Og Stevns Kommune har ikke ønsket at udarbejde en lokalplan for etape 2, før byggeriet på etape 1 er afsluttet. Det ventes at vare op mod otte år.

Imens betaler ejeren af etape 2 fuld grundskyld af den byzonejord, som aldrig er blevet udstykket. Det finder han urimeligt og fastslår i et brev til Stevns Kommune, at hvis han skal vente otte år mere på et salg, vil det påføre ham en ekstraudgift på mindst 640.000 kroner.

»Det er i mine øjne helt grotesk særligt i lyset af, at der i kommunalt regi synes at være enighed om, at arealet ikke forventes udviklet inden for rimelig tid«, skriver han til Kommunalbestyrelsen.

Lodsejeren hedder Sten Sjølund, der anfører, at en sådan ekstra udgift risikerer at tvinge ham fra hans ejendom, der har tilhørt familien, siden hans oldefar byggede Hårlev Bryggeri i 1898.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning har han nu krav på en delvis godtgørelse af den grundskyld, som han har betalt i de år, hvor arealet har været byzone. Forvaltningen har udarbejdet et juridisk notat, der nærmere fastsætter størrelsen af godtgørelsen.