Sidste år præsenterede Mogens Haugard (tv.) og Jørgen Larsen budgetforslaget fra Nyt Stevns i Tinghusets mødesal. I år begrunder de to fra et baglokale i HF Butikken i Hårlev, hvorfor de ikke fremlægger deres eget budgetforslag for 2022. Foto: Henrik Fisker

Nyt Stevns vil genåbne budgettet

Stevns - 04. oktober 2021 kl. 17:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

De første tre år af den valgperiode, der nu går på hæld, har Nyt Stevns fremlagt sit eget budgetforslag. Det havde lokallisten også bebudet i år, men ved fristens udløb for to uger siden var flertalsgruppens budgetforslag - der er tiltrådt af SF og Enhedslisten - det eneste indkomne forslag.

I stedet har Nyt Stevns indsendt et godt to sider langt papir med sine synspunkter. Her gøres det bl.a. gældende, at skatten bør sænkes fra de nuværende 26 til 25,25 procent, og at der bør skabes "et budget i balance uden kassetræk, der skal finansiere driften".

DAGBLADET havde allerede inden da aftalt et møde med Nyt Stevns's to repræsentanter i Kommunalbestyrelsen med henblik på at gennemgå listens budgetforslag. I stedet blev det til en snak om, hvordan Nyt Stevns agter at nå sit mål om en skattenedsættelse samtidig med, at der kommer balance mellem indtægter og udgifter.

Ikke ulejligheden værd

- Vi har holdt budgetmøde med vores bestyrelse og kandidater til valget. Her nåede vi frem til, at med det balancekatalog, der ligger fra forvaltningen, kan vi ikke komme i bund med de besparelser, som vi ønsker. I stedet må tage dybere fat.

- Derfor droppede vi at lave vores eget budgetforslag i år og ser i stedet frem mod valget. Her håber vi, at der kommer et andet flertal end det nuværende, som vil en anden kurs med økonomien. Vores bud på en løsning er, at den nye kommunalbestyrelse efter nytår genåbner budgettet for 2022. Vi skal sætte sammen med direktionen og centercheferne og punkt for punkt stramme på alle punkter i budgettet, og så skal vi sætte skatten ned.

- Det er helt nødvendigt efter fire år, hvor vi trods store budgetoverskridelser ikke har mødt politisk vilje til opstramninger. Vi har på Kommunalbestyrelsens temadage fået en orientering fra forvaltningen om, at vi er ved at køre af sporet, men vi har ikke foretaget os noget for at vende kursen, siger gruppeformand Mogens Haugaard.

Jørgen Larsen tilføjer:

- Nu har vi tre år brugt megen tid på at lave vores eget budget, men ikke fået så meget som en 25 øre. I stedet er vi blot blevet hånet for vores arbejde, så det er ikke ulejligheden værd, siger han.

Borgmester-ultimatum

Mogens Haugaard begrunder, hvorfor Nyt Stevns forlod budgetforhandlingerne tidligt i forløbet:

- Borgmesteren kom med et ultimatum på det allerførste møde, hvor hun meddelte, at skatten på de 26 procent ville flertallet ikke røre ved. Det er vi helt uenige i, og så var der ikke så meget mere at forhandle om. Selv med den store skattestigning, som de gennemførte sidste år, lægger de op til at bruge 105 millioner kroner ekstra over fire år, hvoraf en stor del ryger videre til staten i form af en strafafgift. Det kan enhver jo se, ikke er en holdbar løsning, siger han.

- Men hvordan vil I presse Venstre og Konservative - som I jo er i valgforbund med - til at løbe fra budgetforliget og sætte skatten ned og skære i budgettet?

- Chancen ligger der på valgdagen. For hvad vil stevnsboerne? Vi har et borgerligt valgforbund for, at der skal føres borgerlig politik efter valget. Hvis det blå valgforbund vinder et flertal, så er det forventningen, at det skal bruges til en anden økonomisk politik end den, som vi har set de seneste fire år. Jeg har hørt Konservative sige mange gange, at en skattestigning ikke er deres kop te. Det samme siger både Venstre og Konservative på Christiansborg, og jeg kender både Venstres og Konservatives bagland her på Stevns godt nok til at vide, at de vil markere sig over for deres politikere på valgdagen. De kan godt huske, at for både Poul Arne Nielsen og Lars Asserhøj (tidligere Venstre-borgmestre, red.) var skattestigningen ikke et værktøj, som man tog i brug, siger Mogens Haugaard.

V og K kan presses

- Siger du dermed, at Venstre og Konservative risikerer at tabe valget på grund af skattestigningen sidste år?

- Hvis der bliver et stærkt, blåt flertal efter valget, så er der fire partier i valgforbundet, som er enige om, at skatten skal ned. Så er der to partier tilbage, der bliver nødt til at lytte til vælgernes tale. Vi tror på, at de to partier bliver til at tale med på valgnatten, siger Mogens Haugaard.

- Hvordan kan I overhovedet være i valgforbund med to partier, som I er så uenige med om den økonomiske politik?

- Det er netop, fordi det giver muligheden for at presse dem til en anden økonomisk politik efter valget. Men vi har krævet, at vi kan stille med vores egen borgmesterkandidat. Da vi mødte op til forhandlinger om et borgerligt valgforbund i foråret, blev vi i første omgang mødt med et krav om, at alle i valgforbundet skulle pege på Anette Mortensen som borgmesterkandidat. Det ønskede vi ikke, for vi går efter at stille med vores egen kandidat til posten, siger den tidligere borgmester og nuværende borgmesterkandidat.