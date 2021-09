DAGBLADET's artikel torsdag 26. august, hvor Nyt Stevns lancerede sit forslag om en skattesats på 25,25 procent og samtidig lovede, at det ville kunne fjerne statens santkioner. Men regnestykket holder ikke, viser et notat fra Økonomisk Forvaltning. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Nyt Stevns vedgår budgetfejl: Stevns undgår ikke strafafgift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt Stevns vedgår budgetfejl: Stevns undgår ikke strafafgift

Stevns - 08. september 2021 kl. 14:48 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Nyt Stevns er nu - ligesom Dansk Folkeparti - ude af forhandlingerne om næste års budget i Stevns Kommune. Det oplyser gruppeformand Mogens Haugaard til DAGBLADET.

- Vi har efter førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen i sidste uge gjort status og konstateret, at flertallet ikke er indstillet på at imødekomme vores ønske om at sænke skatten, men fastholder sidste års rekordhøje skattestigning på 1,0 procentpoint. Vi har rakt hånden frem til et kompromis og foreslået en skatteprocent på 25,25, men der er ingen vilje til at tage imod vores håndsrækning, siger han.

Forslaget om en skatteprocent på 25,25 fremsatte han på Økonomiudvalgets møde for to uger siden, og i DAGBLADET 26. august begrundede han netop den skattesats med, at i givet fald kunne Stevns slippe for yderligere sanktioner fra staten ud over de i alt 27,7 millioner kroner, som skal betales i strafafgift i år efter en ikke bevilget skattestigning sidste år. Regnestykket begrundede Mogens Haugaard med, at Stevns for to år siden fik tilladelse til at hæve skatten til netop 25,25 procent uden sanktioner - en tilladelse, som et flertal i Kommunalbestyrelsen dengang dog afviste at benytte sig af.

- Men reelt har vi i år haft en skatteprocent på præcis 25,25 procent, fordi vi har skullet betale 75 procent af skattestigningen på 1,0 procentpoint i strafafgift. Derfor foreslår vi et kompromis, hvor vi lægger os fast på netop dette niveau i 2022. Så må vi kunne slippe for yderligere sanktioner, mente Mogens Haugaard i avisen 26. august.

Regnestykket holder ikke

Men Stevns slipper ikke for sanktionerne. Det fastslår et notat, som Økonomisk Forvaltning på rådhuset har udarbejdet på basis af oplysninger fra Indenrigsministeriet.

- Jeg kan godt følge logikken i Nyt Stevns' kalkule, men regnestykket holder ikke. De sanktioner, som Stevns Kommune blev pålagt sidste år på grund af skattestigningen, står ved magt, selv om Kommunalbestyrelsen skulle beslutte at sænke skatten igen i 2022. Kun hvis vi helt fjerner skattestigningen og går tilbage til de 25,0 procent, som var satsen i 2020, kan vi slippe for sanktioner - og så skal vi stadig betale afgiften for 2021, oplyser centerchef Anton Svendsen fra Økonomi, HR & IT.

Ifølge notatet vil Stevns Kommune med en skatteprocent på 25,25 skulle betale 4,7 millioner kroner i 2022 og samme beløb i 2023, mens afgiften falder til 2,3 millioner kroner i 2024. Hvis flertalsgruppens budgetforslag vedtages, lyder regningen på 18,6 millioner kroner i både 2022 og 2023 samt 9,3 millioner kroner i i 2024.

- Tilladelsen til at sætte skatten op med 0,25 procentpoint uden sanktioner gjaldt for budget 2020. Det valgte politikerne ikke at gøre, og dermed bortfaldt den mulighed. Man kan ikke gemme tilladelsen til senere, for der udstedes nye tilladelser hvert år, siger Anton Svendsen.

S: Unfair og upassende

Det er Socialdemokratiets gruppeformand Henning Urban Dam, der har bedt forvaltningen lave notatet om sanktioner til staten. I budgetforhandlingerne kan alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen trække på Økonomisk Forvaltning og bede om beregninger vedrørende budgetforslagene.

- Det er jo interessant, at Nyt Stevns nu foreslår en skattestigning på 0,25 procent i forhold til 2020, når de nu sidste år var så meget imod at sætte skatten op. Men det er unfair og upassende, at de ikke tager ansvar for det, som de foreslår, siger Henning Urban Dam med henvisning til notatet fra forvaltningen.

Mogens Haugaard erkender, at det var en fejl, da han og Nyt Stevns for to uger siden påstod, at Stevns kan slippe for sanktionerne ved at sætte skatten ned til 25,25 procent.

- Det er det absolut længste, som vi kan strække os, og ikke udtryk for, at vi gerne ser en skatteforhøjelse. Det er det jo også kun set i forhold til 2020, men i forhold til i år vil en skat på 25,25 procent være et mærkbart fald for borgerne, siger han.

Nyt Stevns bebuder i forlængelse heraf, at listen igen i år vil fremlægge sit eget budgetforslag for 2022. Hvorvidt det fortsat vil indebære en skat på 25,25 procent, er ikke oplyst på nuværende tidspunkt.