Mogens Haugaard (Nyt Stevns) - er godt tilfreds med, at alle pladser på Plushøj bevares, og at visitationen nu kan genåbnes. Foto: Henrik Fisker

Nyt Stevns bakker op om planen

Stevns - 12. april 2018 kl. 14:35 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med fremlæggelsen af den reviderede plejecenterplan er det lykkedes den nye formand for Social- og Sundhedsudvalget: Henning Urban Dam Nielsen (S) at lægge låg på de senere måneders politiske uro om sagen. Planen - som nu sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet - har et næsten samlet udvalg bag sig.

Det gælder også Nyt Stevns, som både i valgkampen og i starten af den nye valgperiode har markeret sig med kritiske synspunkter om den gamle plan.

- Vi er meget tilfredse med, at flertalsgruppen har lyttet til vores holdning til ny plejecenterplan - også selv om det ikke flugter med flertalsgruppens budget 2018, siger Mogens Haugaard (Nyt Stevns).

Han noterer, at det såkaldte scenarie 6 ligger tæt op ad de holdninger, som Nyt Stevns har - bl.a. med fastholdelse af 25 pladser i Rødvig. Det betyder, at listens ønske om at visitationen til Plushøj straks åbnes op igen, kan opfyldes.

Mogens Haugaard er også med på, at det nye plejecenter i Store Heddinge bygges i etaper med første runde i andet halvår af 2020. Han understreger, at tidspunktet kan finjusteres efter det aktuelle behov.

- I Nyt Stevns er vi bekendte med, at plejecenterplanen udfordrer økonomien, men plejecentrene er det væsentligste kerneområde for en kommune, så her kan vi ikke gå på kompromis. Vi vil arbejde konstruktivt for at skabe et budget i balance - også selv om 2018-budgettet - som vi ikke er en del af - nu er udfordret, siger han.