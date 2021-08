Mogens Haugaard (Nyt Stevns) - foreslår en skattesænkning til 25,25 procent samt en grundig oprydning i kommunens økonomi. Foto: Henrik Fisker

Nyt Stevns: Sæt skatten ned og slip af med statens sanktioner

Stevns - 26. august 2021 kl. 14:46 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Beslutningen om at fastholde kommuneskatten på 26 procent næste år var ikke enstemmig, da Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde tirsdag. Nyt Stevns og Dansk Folkeparti stemte imod, og mens DF bebuder en redegørelse for sit standpunkt i næste uge, spiller Nyt Stevns allerede nu med et forslag om at sænke skatten til 25,25 procent.

- Så har vi imødekommet flertallet med en lille skattestigning i forhold til de 25 procent, som vi lå på indtil i år, og samtidig er vi ude over strafafgiften til staten, siger Mogens Haugaard, der er gruppeformand for Nyt Stevns.

DAGBLADET har bedt ham uddybe, hvordan Stevns kan undgå at betale for en skattestigning, der ikke er bevilget på forhånd.

- Skattestigningen på 1 procentpoint sidste år giver kommunen et provenu på 160 millioner kroner over fire år. Af dem skal stevnsboerne betale halvdelen - dvs. 80 millioner - til staten. I det første år betaler vi tre fjerdedele af skattestigningen, dvs. 0,75 procent, og beholder selv de 0,25 procent. Hvis vi nu sætter skatten med netop 0,75 procent, har vi jo betalt vores strafafgift for i år, og så må det betyde, at vi kan slippe for resten, siger Mogens Haugaard.

En stigning på 0,25 procent var netop, hvad regeringen i efteråret 2019 gav Stevns lov til at hæve skatten med uden sanktioner. Men dengang valgte politikerne ikke at benytte sig af muligheden, fordi de troede på, at udligningsreformen i 2020 ville give et tocifret millionbeløb årligt til Stevns. Det skete imidlertid ikke.

- Men det var i 2019. I kan vel ikke bare regne med, at den tilladelse til en skattestigning fortsat gælder i 2021, så I slipper for sanktionerne?

- Jo, det må det gøre, når vi allerede har betalt strafafgiften for i år. Vi vil ikke være med til, at stevnsboernes skattepenge fortsat skal sendes ud af kommunen i de kommende år, siger Mogens Haugaard.

Advarselslamperne lyser

Han slår fast, at »den løbske økonomi« er resultatet af en svag økonomistyring gennem hele denne valgperiode.

- Kommunens økonomi er fuldstændigt ude af balance, fordi man i fire år konsekvent har ignoreret alle advarselslamper om budgetoverskridelser og finansieret driften med kassetræk. Det kan vi læse i forvaltningens oplæg til budgetkonferencen fornylig, hvor der står sort på hvidt, at der i de kommende år ikke er balance mellem indtægter og udgifter til at kunne finansiere det nødvendige anlægsbudget, og at det ikke er muligt at blive ved med at trække på kassebeholdningen, siger Mogens Haugaard.

På den baggrund undrer det ham, at borgmester Anette Mortensen (V) i avisen onsdag slår fast, at der ikke er råd til at sænke skatten.

- Jeg håber for hende, at Venstres, og for den sags skyld Konservatives bagland. er enig med hende i den opfattelse. Det understreger for mig, at det ikke er borgmesteren, men Henning Urban Dam (S), der fører den økonomiske politik i Stevns Kommune, siger han.

Stort oprydningsarbejde

- Men hvis der er hul i kommunekassen, hvordan kan I så finansiere driften ved at sætte skatten og dermed provenuet ned?

- Fordi der ikke er nogen ide at sende skatteborgernes penge ud af kommunen i form af strafafgifter til staten. Det niveau, som vi foreslår, på 25,25 procent, er jo præcis det, som vi har til rådighed i år. Og så er det rigtigt, at der venter den nye kommunalbestyrelse og den kommende borgmester et stort oprydningsarbejde efter en katastrofal valgperiode. Det kan godt blive et hårdt arbejde, siger Mogens Haugaard.

Han tilføjer, at Stevns Kommunes sagtens kan drives fornuftigt med et skattetryk på 25,25 procent.

- Læg mærke til, at regeringen ikke mener, at vi har behov for større udligning, og at vi ikke havde behov for at hæve skatten sidste år. I Nyt Stevns fokuserer vi på de penge, der er til rådighed - vi bruger dem bare anderledes, end flertallet gør. Det vil du se, når vi fremlægger vores eget budgetforslag, siger Mogens Haugaard.

- Betyder det så, at I kommer med en lang række besparelser for at kompensere for skattenedsættelsen?

- Der kommer nogle rationaliseringer, men det betyder ikke nødvendigvis serviceforringelser. Det er en udokumenteret socialdemokratisk påstand, at vi sidste år ville skære 28 stillinger i vores budgetforslag. Det er helt henne i hampen at påstå den slags, siger han.