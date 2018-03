I maj 2016 sagde daværende borgmester Mogens Haugaard farvel og tak til museumsdirektør Tove Damholt, der forlod sin stilling på Østsjællands Museum. Nu kritiserer han museets daværende ledelse og direktion for at have siddet på hændene og ikke reddet Stevns Museum, da advarslerne begyndte at tikke ind. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Nyt Stevns: Museet har siddet på hænderne

Stevns - 21. marts 2018 kl. 16:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Fisker

De seneste ugers debat om Østsjællands Museums fremtid får nu tidligere borgmester Mogens Haugaard til at tage bladet fra munden, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Læs også: Omstridt flytning af to museer er nu en realitet

Han slår fast, at han bakker helt og fuldt op om beslutningen om at lukke Stevns Museum i Højerup (og bymuseet i Haslev) og flytte genstandene til et nyt museum på Faxes gamle rådhus.

- Med beslutningen om at flytte museet til de nye lokaler i Faxe er den alvorlige situation for Østsjællands Museum reddet. Nyt Stevns har fuld tillid til, at museets daglige ledelse, med direktør Orla Madsen i spidsen, kan løfte formidlingen af den nyere kulturhistorie til spændende højder i de nye rammer, slår Mogens Haugaard fast.

Den tidligere borgmester understreger samtidig, at han godt forstår, at nyheden om lukning af »stevnsboernes museum« kommer som et chok for mange. I hans optik har den tidligere bestyrelse og direktion i Østsjællands Museum alt for længe siddet advarslerne overhørig.

- Museumsbygningen i Højerup havde nået så ringe en standard, at den var saneringsmoden. Udstillingen var ikke fornyet i årtier og levede ikke op til anbefalingerne. Det fysiske arbejdsarbejdsmiljø for medarbejderne var stærkt kritisabelt, blandt andet grundet skimmelsvamp, dårlige sanitære forhold, manglende varme, huller i taget og meget andet. Alt sammen fordi den løbende vedligeholdelse af museumsbygningen var blevet svigtet gennem mange år. Til trods for, at det gang på gang havde været påpeget af medlemmer af Museumsforeningen og Slots- og Kulturstyrelsen. Østsjællands Museum er en selvejende institution, og det var helt og holdent museumsbestyrelsens ansvar gennem mange år. Men de har siddet på hænderne i stedet for at reagere, siger Mogens Haugaard.

