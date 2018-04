- Vi har hele tiden peget på, at der skal bygges en ny hal i Store Heddinge frem for at renovere den gamle, siger Mogens Haugaard (Nyt Stevns). Foto: Bjørn Armbjørn

Nyt Stevns: Det har vi hele tiden sagt

Det eneste parti, der ikke stemte for det nuværende budget i oktober 2017 - hvor en renovering samt en tilbygning af Stevnshallen optræder som denne valgperiodes største anlægsprojekt overhovet - var Nyt Stevns. Derfor glæder det tidligere borgmester Mogens Haugaard, at forvaltningen nu peger på en nybygning frem for en renovering af den gamle hal.

- Nyt Stevns har hele tiden stået fast på, at der skal bygges en ny hal i Store Heddinge - modsat flertalsgruppen fra den tidligere kommunalbestyrelse, som gik ind for en renovering af den gamle hal. Vi er særdeles tilfredse med, at det nu også er anbefalingen fra administrationen, hvilket ikke er overraskende for os, siger Mogens Haugaard til DAGBLADET Stevns.

- Den er slet ikke dimensioneret til at energioptimere. Derfor mener Nyt Stevns, at Stevnshallen bør rives ned, og der skal bygges en ny, arkitektonisk flot hal, der matcher svømmehallen, og som har internationale mål og indeholder en moderne skydebane, siger Mogens Haugaard, der hellere venter et år eller to ekstra for på at få den rigtige hal i Store Heddinge frem for at haste noget igennem, som man senere kan komme til at fortryde.