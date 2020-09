Nyrenoveret majstang indvies

Majstang midt i Strøby er færdigrenoveret, og det vil Strøby Borgerforening markere med et traktement for borgerne med lidt godt til ganen på lørdag 26. september klokken 13.

Det er Johan Hoffmann, der har lavet rengørings- og støbearbejdet af kampestenene, mens Jan Jensen fra Strøby Maskinværksted har stået for at lave et nyt jerngitter til majstangen.

- Og der står den jo et ret uheldigt sted lige ud til en stærkt trafikeret vej, hvor der virkeligt kan ske et grimt uheld. Nu kan vi i stedet glæde os over , at Strøby får sit gamle samlingspunkt tilbage i fin stand, lyder det fra Peter Zarpegaard Pedersen.