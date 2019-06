Nogle gange vil en såkaldt ungeguides opgaver primært handle om at få den unges hverdag til at fungere, forklarer Trine Dokkedal, der er centerchef for Arbejdsmarked i Stevns Kommune. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye tiltag - men unge skal fortsat pendle for uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tiltag - men unge skal fortsat pendle for uddannelse

Stevns - 13. juni 2019 kl. 13:48 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet for at placere en ny skole for unge i Hårlev blev skudt i sænk sidste efterår. Undervisningsministeriet havde ellers peget på netop Stevns som et oplagt område for dette. Men ministeriet samt borgmester Anette Mortensen (V) fra Stevns Kommune blev stemt ned i bestyrelsen for den nye FGU-institution af kollegerne i Ringsted, Køge, Sorø og Faxe. Dermed fik flertallet af disse kommuner en såkaldt FGU-skole, men ikke Sorø og Stevns.

Med dette udgangspunkt har Stevns kommune arbejdet videre med initiativer, som skal være klar til efter sommerferien som en del af den afgående regerings aftale fra 2017: Bedre veje til uddannelse og job.

Målet i Bedre Veje til uddannelse og job er, at 85 procent af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2025. Samtidig får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I Stevns Kommune betyder det blandt andet, at man fra 1. august i år skal være klar med to nye initiativer: Den ny forberedende grunduddannelse og ungeguides.

Efter sommerferien træder den nye forberedende grunduddannelse til unge under 25 år således i kraft, og lige som med de fleste andre uddannelsestilbud, så skal de unge altså pendle ud af kommunen for at det kan lade sig gøre. Uddannelsen er primært målrettet unge, der har brug for en faglig og personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.

For en mindre gruppe giver uddannelsen mulighed for et egentligt kompetencebevis, som de kan bruge i forhold til at opnå beskæftigelse.

- Her i Stevns Kommune betyder det, at vi går sammen med Faxe, Køge, Ringsted og Sorø kommuner og skaber en samlet institution for den nye uddannelse. De fysiske skoler vil være placeret i Faxe, Køge og Ringsted, og vi forventer, at 60-70 unge her fra Stevns Kommune årligt vil benytte sig af uddannelsen, forklarer Daniel Gottrup, centerchef for Børn & Læring.

Uddannelsen afløser en lang række af de nuværende tilbud, man har i dag.

- Med uddannelsen vil man gerne skabe et attraktivt, simplificeret tilbud til de unge, som ikke passer ind i en almindelig ungdomsuddannelse, og som kan have svært ved at navigere i de forskellige tilbud, lyder det fra centerchefen.

Uddannelsen kommer til at indeholde tre spor:

Produktionsgrunduddannelse, hvis man vil videre til en erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse.

Erhvervsgrunduddannelse - eksempelvis ekstra fokus på virksomhedspraktik og med henblik på beskæftigelse.

Almen grunduddannelse - hvis man vil videre til en erhvervsuddannelse, HF, gymnasium eller lignende.

Der lægges vægt på, at de unge præsenteres for gode livsvaner. Eksempelvis døgnrytme, motion og kost, som en integreret del af skoleforløbet. Eleverne tilbydes også et sundt måltid mad dagligt.

Som noget helt nyt får unge, der har behov for det, tilknyttet en såkaldt ungeguide fra 1. august 2019. I Stevns Kommune bliver ungeguiden en form for kontaktperson og en mentor, der skal støtte den unge både på vej mod uddannelse og job og hjælpe med fastholde dem i forløbet.

- Ungeguiden skal blandt andet hjælpe med at koordinere indsatser på tværs af vores centre....så skal ungeguiden sikre, at indsatserne går i spænd, så den unge ikke er tilkaldt til møde ét sted og samtidig skal møde op i praktik et andet sted, siger Trine Dokkedal, der er centerchef for Arbejdsmarked.

Nogle gange vil ungeguidens opgaver primært handle om at få den unges hverdag til at fungere.

- Det kan eksempelvis være hjælp og støtte til at møde til tiden på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Primært er det vigtigt, at der er en god relation mellem ungeguiden og den unge, så der kan opbygges en gensidig tillid, siger Trine Dokkedal.