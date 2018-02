Biblioteksleder May-Britt Diechmann er af forvaltningen i Stevns Kommune blevet bedt om at være tovholder i en proces med at omdanne Vallø Lokalhistoriske Arkiv fra kommunal drift til foreningsdrift med tilskud fra kommunen. Det har vist sig vanskeligere end først antaget, og derfor har arkivet ved biblioteket i Hårlev været lukket i en periode. Nu er det dog åbent igen hver torsdag. Foto: Henrik Fisker

Nye tider på arkivet i Hårlev

Stevns - 21. februar 2018

I Stevns Kommune er der to lokalarkiver: ét i Store Heddinge på skolen i Egestræde og ét ved biblioteket i Hårlev. Arkivet i Store Heddinge har altid været et foreningsarkiv, mens Valløs arkiv har været et kommunalt arkiv med rødder i den tidligere Vallø Kommune.

I efteråret bestemte Kommunalbestyrelsen, at begge arkiver skal være foreningsarkiver - og fra og med årsskiftet var det meningen, at hvert af de to arkiver skulle have 65.000 kroner om året, hvorefter den drivende forening så må holde hus med pengene til de udgifter, der er til at drive arkivet.

Overgangen betyder rent konkret, at Vallø ikke mere har en kommunalt lønnet leder. Den hidtidige leder var Jørgen Holstein, og han blev opsagt fra årsskiftet. Og arkivet i Hårlev har nu rent faktisk stået uden leder og frivillige i en periode.

- Det var en politisk beslutning, at arkiverne i kommunen skulle harmoniseres. Den store forskel er, at man har opsagt den lønnede leder af arkivet fra årsskiftet. Processen med at få skabt en forening var ellers startet op i efteråret, men der viste sig så en så stor uenighed, at arbejdet med at danne foreningen gik i stå, så arkivet rent faktisk har været lukket i en måneds tid, forklarer biblioteksleder May-Britt Diechmann fra Stevns Bibliotekerne.

Forvaltningen i Stevns Kommune har nu bedt hende om at være tovholder på at få sat gang i processen på ny. Tirsdag formiddag holdt hun derfor møde med bestyrelsen i Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv, hvor dette tema var på dagsordenen. Bibliotekslederen var også med ved Støtteforeningens generalforsamling 6. februar for at tilskynde arbejdet med at få skabt en forening, hvis der skulle være nogle spørgsmål i den sammenhæng.

- Jeg har kontakt til nogle af de tidligere frivillige, så arkivet fremover kan holde åbent hver torsdag. Rent faktisk havde arkivet allerede åbent i torsdags med frivillige kræfter. Nu prøver vi igen, da det er virkeligt skidt, hvis der ikke er et åbent arkiv i Hårlev, lyder det fra bibliotekslederen, der nu arbejder på at få gennedsat en gruppe, som kan indkalde til en stiftende generalforsamling i løbet foråret, hvorefter der kan blive valgt en bestyrelse til en forening, der fremover skal drive arkivet:

- Den første opgave for en ny bestyrelse bliver så at ansætte en ny arkivleder. Jeg vil foreslå, at man skeler til arkivet i Store Heddinge, hvordan de griber arbejdet an.

