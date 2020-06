Nye partnere i Hårlev Dyreklinik

Hårlev Dyreklinik bliver pr. 1. juli til et anpartsselskab, når to af de ansatte indtræder som ligeværdige partnere med den hidtidige eneejer: dyrlæge Bjarne Østergård Rasmussen. De tre partnere vil herefter eje hver en tredjedel af virksomheden.

De nye partnere er begge veterinærpartnere, som i forvejen er ansat i Hårlev Dyreklinik. Det drejer sig om Signe Kildetoft, der bor i Herfølge og har arbejdet i klinikken i otte år, og om Katrine Jørgensen fra Frøslev, der har været ansat i to et halvt år.

Bjarne Østergård Rasmussen understreger, at ændringen sker for at fremtidssikre klinikken.