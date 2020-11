Keld Köcher var i mange år formand for Store Heddinge Sogns menighedsråd. Siden løste han sognebånd i Lille Heddinge, hvor han nu er nyvalgt formand for menighedsrådet for Lille Heddinge og Højerup sogne. Foto: Henrik Fisker

Nye og gamle formænd for menighedsråd

I Stevns Kommune blev samtlige valg klaret ved fredsvalg på valgforsamlingerne i september og for et par sognes vedkommende med et ekstra møde i oktober.

Her kort før tiltrædelsesdatoen mødes de nyvalgte menighedsråd for at konstituere sig. DAGBLADET bringer en oversigt over, hvordan de enkelte råd har fordelt posterne efterhånden, som de offentliggør valgene.