Formanden for Alpha Esport Stevns, Mette Krogh Olsen. Foto: Rikke Michael Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Nye klublokaler er godt på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye klublokaler er godt på vej

Stevns - 05. august 2020 kl. 20:12 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Alpha Esport Stevns, der tidligere hørte under Rødvig G&I, blev stiftet den 6. marts i år.

Trods en noget stille start grundet coronaens indtog, har de frivillige ikke ligget på den lade side. I foråret indgik de aftale med Horisonten STU om at leje sig ind i det gamle pakhus i Store Heddinge, og her er der i øjeblikket stor travlhed med at omdanne hele andensalen til klublokaler.

- Vi håber at have lokalerne klar senest den 1. januar næste år, siger Mette Krogh Olsen, der er formand i Alpha Esport Stevns.

Når foreningen starter op for aktiviteter den 10. august bliver det derfor i første omgang i lånte lokaler hos Horisonten STU.

Sund mad og motion Programmet er fastsat: Fra mandag til torsdag vil der hver dag være to hold fra hhv. 16-18 og 18-20. Fredagen vil være lidt anderledes end de øvrige hverdage, her bliver der nemlig inviteret til FriFredagsGaming med spil og servering af et sundt måltid mad.

For som formanden forklarer, så er sundheden vigtig, både i forhold til kost og bevægelse. Derfor sørger underviserne også for 'at få motionen sneget ind i løbet af undervisningen', som Mette Krogh Olsen formulerer det.

Endvidere bliver de nye klublokaler på 220 kvadratmeter - udover computere og andet spiludstyr - også indrettet med både boksebold, Nerf skydebane, air hockey og bordfodbold.

Der er desuden planer om at oprette et oldboys hold for spillere på 25+.

Puljemidler - Og så har vi lige fået bevilget 50.000 kroner fra Kulturministeriets coronapulje for udsatte børn og unge. Dem vil vi bruge på en lørdagscafé for diagnosebørn og deres familier, fortæller Mette Krogh Olsen.

Formanden uddyber, at caféen foreløbig afvikles over otte lørdage, hvor børn med f.eks. autisme og ADHD sammen med deres familier kan mødes med ligesindede i et roligt miljø med god plads. Puljemidlerne vil blive brugt til indkøb af computere, annoncering og gratis kontingent i tre måneder.

Vil man gerne høre mere om lørdagscaféen eller nogle af klubbens øvrige aktiviteter, er man meget velkommen til at kontakte formanden på tlf. 51701004 eller e-mail formand@alpha-esport.dk.

Holdoversigt med mere kan ses på foreningens hjemmeside alpha-esport.dk.