Nye coronatider på biblioteket

Har du besøgt bibliotekerne inden for den seneste tid, er du blevet mødt af bibliotekspersonale, som har stået klar til at kontrollere dit coronapas, hvis du ville ind og finde materialer, læse avis og bruger computer-ne. Men den seneste genåbningaftale bløder op for kontrollen og lægger op til en »kørekortsmodel«.

Det betyder, at man stadig skal have coronapas, hvis man vil ind i biblioteksrummet - men bibliotekerne er kun pålagt at lave daglige stikprøvekontroller.

Bibliotekerne fortsætter med muligheden for af aflevere og afhente reserverede bøger uden man skal kunne fremvise coronapas. Men gør man ophold eller går man ind i biblioteksrummet for at finde materialer, bruge studiepladser eller lignende skal man huske at medbringe dokumentation for, at man er vaccineret eller kunne fremvise et negativt testresultat, som højst må være 72 timer gammelt.